Zij kunnen Belgische sportgeschiedenis schrijven: wij gingen op zoek naar 24 talenten voor Parijs 2024

#1: Belgisch zwemtalent, basket-IQ en zoon van ex-proefvoetballer

In aflevering één ons grootste zwemtalent, Roos Vanotterdijk. Amper 16 en nu al op slechts vier tienden van het Belgische record op de 100m vlinderslag - haar specialiteit. Een van haar troeven: een fenomenale versnelling. Wie ook al aardig wat adelbrieven kan voorleggen is hoogspringer Thomas Carmoy (21). Goud op het EK voor junioren, goud op het BK bij de profs en brons op het EK indoor bij de profs. Nú al springt hij over 2m28. “En dat is straf”, weet Wim Vandeven, de coach die Tia Hellebaut naar goud loodste in Peking. Nastja Claessens (16) is dan weer het aanstormend talent bij de Belgian Cats. Balvaardig, hoog basket-IQ én de dochter van een ex-Belgian Cat. Een ander diamantje dat de fakkel binnenkort moet overnemen: William Ghislain (22). Bij de gouden Red Lions. Zeker nu de mentale issues bij de zoon van een ex-profvoetballer van de baan zijn. Tot slot mag Noor Vidts (25) niet ontbreken. In de schaduw van Nafi Thiam liep, gooide en sprong ze in Tokio naar een vierde plek op de zevenkamp. De sterren staan gunstig, want Vidts heeft stappen gezet in een lastig onderdeel.

Volledig scherm Roos Vanotterdijk. © Photonews - Gregory Van Gansen

#2: killer in het muurklimmen, explosieve acrobate en pletwals in slotmeters

Over drie jaar kijken we met veel aandacht naar het muurklimmen - pas sinds Tokio een olympische discipline. België levert dan een toppertje af: Hannes Van Duysen. Een ruw talent met een killersmentaliteit. Bovendien zorgt de veranderde combinatie in Parijs dat de 16-jarige meer dan ooit kan schitteren. Uitblinken deed Lisa Vaelen (17) al op de recentste Olympische Spelen. Met Jutta Verkest, Nina Derwael en Maellyse Brassart haalde ze de finale van de teamcompetitie - een unicum voor ons klein turnlandje. Met haar kracht en explosiviteit heeft ze de karakteristieken waar België al een tijdje naar hunkert. Nog eentje die er al in Tokio bij was: de 20-jarige slalomkajakker Gabriël De Coster. Als één van de jongste van het pak deed hij cruciale ervaring op. Op naar Parijs. “Want met nog één à twee jaar krachttraining is hij klaar om mee te doen met de toppers.” Ook in de extreme slalom? Ook Rani Rosius (21) moet in de Franse hoofdstad aanwezig zijn. Nu al loopt ze dankzij die knappe laatste meters de op een na snelste tijd ooit op de 100m - de vergelijking met Kim Gevaert is nooit veraf.

Volledig scherm Hannes Van Duysen. © Gregory Van Gansen Photonews

#3: magische kaap, op z’n Wozniacki’s en uithangbord Panthers

Gaat u even zitten. Het wereldrecord zevenkamp bij de U20, eerste junior die magische kaap van 6.000 punten rondt en goud op de tienkamp op het EK U20. Ziehier Jente Hauttekeete, amper 16. Ook Hans Van Alphen is zwaar onder de indruk. Ook 16 en brandend van ambitie: tennisster Sofia Costoulas. “Ze zit met maar één ding in haar hoofd: nummer één van de wereld worden.” Op z’n Wozniacki’s. Jarno De Smedt (21) is dan weer ‘the next big thing’ in het boogschieten. In Japan deed hij ervaring op om er in Parijs helemaal te staan. Nu al is hij in staat om de top tien te verslaan, al wordt het zaak om regelmaat in zijn prestaties te krijgen. Ambre Ballenghien moet één van de uithangborden van de Red Panthers worden. Gedreven, perfectionistisch en op haar 20ste al een vrouw met een stem. Eindigen doen we met een zeilduo. Isaura Maenhaut en Anouk Geurts zijn onafscheidelijk op en naast het water. De dames van 22 en 21 mogen oprecht dromen van olympisch eremetaal.

Volledig scherm Jente Hauttekeete. © Photonews

#4: voorbij het normale, ‘MVP’ en unicum in België

Goud in breakdance? De kans is reëel. Maxime Blieck (22) - ofwel ‘Madmax’ - is een absolute ster in het wereldje. Eentje die traint op haar dakterras in het Brusselse en altijd maar meer wilt. “Een keer winnen, dat deden al zovelen. Maxime wil voorbij het normale. Meer dan anderen ooit verwezenlijkten.” Zet ze die extra inch? Nastja Claessens bespraken we al, maar het is eveneens uitkijken naar een ander basketbaltalent bij de dames. Billie Massey is 21 en was eerder ‘MVP’ op het EK U18. Op weg naar Amerika? Bondscoach Philip Mestdagh is duidelijk: “Dat zou een zegen zijn voor het Belgische basket.” Ruben Verheyden (20) kroonde zich in juli op de 1.500 meter tot Europees kampioen U23. Straf? Zeker! Verrassend. Niet echt, als je zijn coach hoort. Want Ruben is dankzij een uitzonderlijke troef gemaakt om kampioenschappen te winnen. Nina Sterckx (19) heeft dan weer een andere troef in handen om nog extra stappen te zetten. Nú al vijfde in Tokio, en dan heeft ze qua trainingsarbeid haar limieten allesbehalve bereikt. Tom Goegebuer: “Dit is nog nooit gebeurd in België.”

Volledig scherm Maxime Blieck. © Gregory Van Gansen Photonews

#5: carrièreswitch, lat op twee meter en Ivo Van Damme van de tabellen

U kent de carrièreswitch van Remco Evenepoel ongetwijfeld. Ward Lemmelijn (24) legt aan gelijkaardig traject af. Op de rand van het profvoetbal, nu een klepper in het roeien. En zijn doelwit niet onder stoelen of banken stekend. “Ik ga in Parijs voor een medaille.” Merel Maes (16) is een supertalent in het hoogspringen. Ze heeft de beste wereldjaarprestatie indoor in handen. Vol de focus op twee meter. “Als zij het niet kan, dan kan niemand het.” Lore Bruggeman (19) is by far het grootste Belgische skatetalent op de discipline ‘street’. Voor Parijs 2024 gaat ze samen met haar team doelgericht aan de slag. Belangrijk blijft om het plezier te behouden. Eliott Crestan (22), gespecialiseerd in de 1.500 meter atletiek, heeft zijn zinnen dan weer gezet op een record van een halve eeuw oud. Geraakt Ivo Van Damme zijn plek in de tabellen kwijt? Het zou hem rechtstreeks leiden naar een olympische knalprestatie. Eindigen doen we met een diamant. Jutta Verkest veroverde in Tokio de harten van heel wat fans. In België en ver daarbuiten. Slechts 15 en in de voetsporen van Nina Derwael? Valerie Van Cauwenberghe, gerenommeerd internationaal jurylid, wordt er haast emotioneel van als ze haar ziet turnen.

Volledig scherm Ward Lemmelijn. © Gregory Van Gansen Photonews