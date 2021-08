Zeven medailles en heel wat mooie ereplaatsen: de Olympische Spelen bekeken vanuit Belgisch perspectief

Olympische SpelenDe Olympische Spelen zitten erop voor onze landgenoten. België heeft het uitstekend gedaan. Drie keer goud (Derwael, Thiam en de Red Lions), één keer zilver (Van Aert) en drie keer brons (Abdi, Casse en de teamjumping). In totaal dus goed voor zeven medailles, maar met iets meer geluk hadden dat een pak meer medailles kunnen zijn. Wie eindigde allemaal in de top acht en kreeg een bijhorend olympisch diploma? Een overzicht.

Goud: 3

Nina Derwael veroverde als eerste landgenote een gouden plak. Op de brug met ongelijke leggers haalde ze in de finale een score van 15.200 punten. Een historische medaille voor ons land. Haar grootste concurrente Sunisa Lee, de allroundkampioene in Tokio, stelde teleur met een score van 14.500, maar het was vooral Derwael die superieur was. In haar thuisstad Sint-Truiden werd ze als een heldin onthaald.

De Red Lions grepen vijf jaar geleden in Rio net naast de hoofdprijs. Argentinië was een maatje te sterk voor onze Belgische hockeymannen, maar dit jaar moest het gebeuren en het gebeurde. De Red Lions raasden door de groepsfase en ook Spanje en India vormden geen probleem in respectievelijk de kwartfinales en de halve finales. In de finale wachtte nummer één van de wereld Australië. Na een bloedstollende finale en shoot-outs was het goud voor België!

Nafi Thiam bezorgde ons land een derde gouden medaille. Op dezelfde dag als de Red Lions was ze de beste van de wereld. In de zevenkamp kende ze een ‘mindere’ eerste dag en had ze een taaie klant aan de Nederlandse Anouk Vetter, maar Thiam haalde het al bij al makkelijk. Ze is de eerste Belgische die twee olympische titels na elkaar weet te winnen.

Volledig scherm Nafi Thiam. © BELGA

Zilver: 1

Wout van Aert kwam voor goud, maar de Belgische kampioen haalde er met zilver het maximale uit. Hij reed een dijk van een koers en klopte onder meer Pogacar en Mollema in een sprintje voor de tweede plaats. Carapaz won de olympische wegrit. De Ecuadoriaan won na een uitval op de gevreesde Mikuni Pass.

Volledig scherm Wout van Aert. © BELGA

Brons: 3

Matthias Casse bezorgde ons land als tweede een medaille. De judoka kwam voor goud, maar was uiteindelijk ook tevreden met het brons in de categorie tot 81 kilogram. Casse kijkt nu al uit naar Parijs en hoopt daar wel op het hoogste schavotje te staan.

Volledig scherm Matthias Casse. © Photo News

Pieter Devos, Jerome Guéry en Gregory Wathelet waren misschien wel de grootste verrassing op deze Spelen. Het Belgisch jumpingteam werd knap derde in de finale. Frankrijk leek op weg naar goud, maar toen kwam er een weigering van Vancouver de Lanlore. Zo konden de Belgen van de vierde naar de derde plaats opschuiven.

Bashir Abdi zette de kers op de taart. In de olympische marathon snelde hij naar de derde plaats. Een fenomenale prestatie! Voor België was het de zevende medaille op de Spelen, het beste resultaat op de Spelen sinds de Tweede Wereldoorlog.

Vierde plaatsen: 7

Lotte Kopecky was de eerste Belgische die net naast het podium greep. De Oostenrijkse winnares Anna Kiesenhofer (30) - een amateurrenster nota bene - reed zo’n twee weken geleden meer dan 130 kilometer in de aanval en veroverde oververdiend het goud. Lotte Kopecky reed een beresterke koers. Ze beantwoordde onderweg alle aanvallen en deed volop mee voor de medailles, maar strandde uiteindelijk op een vierde stek. Doodzonde. Mits wat meer samenwerking bij de Nederlanders zat er misschien wel een olympische titel in.

Marten Van Riel (triatlon) was niet veel later al de volgende. Van Riel kwam als één van de betere zwemmers van het pak als zesde uit het water. Onze landgenoot kwam daardoor na de wissel in een kopgroepje van tien terecht. Een ideale situatie, maar echt goed boterde het niet in de 40 km fietsen. Ondanks de inspanningen van Van Riel kwam een pelotonnetje met goeie lopers terug. Van Riel moest pas in de laatste ronde van de 10 kilometer lopen de rol lossen en werd vierde.

Onze 3x3 Belgian Lions maakten furore door een onverhoopte halve finale te halen. Die verloren ze met harde cijfers van Letland, om dan later op de namiddag in de verliezersfinale de duimen te moeten leggen tegen Servië. Een ‘ondankbare’ vierde plaats, al was dat allerminst de perceptie na een waanzinnig toernooi van de Lions.

Volledig scherm © Photo News

In het zeilen stond Emma Plasschaert voor een lastige opgave. Met een vijfde stek voor de start van de medaillerace moest onze landgenote resoluut voor de aanval kiezen op de slotdag. Ze eindigde knap tweede, maar dat bleek net niet genoeg voor een medaille. De Zweedse Josefin Olsson kaapte die voor de neus van een teleurgestelde Plasschaert weg.

Het verhaal van Noor Vidts kent u wel. In de schaduw van titelverdediger Nafi Thiam begon ze uitstekend aan haar zevenkamp. Het ene PR na het andere sneuvelde, na dag één stond ze zelfs knap tweede. In de afsluitende 800 meter moest ze vier seconden goedmaken op de Nederlandse Oosterwegel, maar dat lukte ondanks een knappe inspanning niet. Thiam voor goud, Vidts voor een (knappe) vierde stek.

De recentste ondankbare vierde plaats was er voor Kenny De Ketele en Robbe Ghys in de koppelkoers vanmiddag. Onze landgenoten kwamen in een knappe finale van de koppelkoers bij de mannen heel dicht bij de medailles en gingen resoluut voor de bonusronde, maar zagen eremetaal in het absolute slot door de neus geboord door een sterke remonte van Groot-Brittannië. De Belgen stranden op 8 punten van brons, Denemarken pakte goud. “Een medaille van chocola”, noemt De Ketele het.

Volledig scherm Robbe Ghys en Kenny De Ketele. © BELGA

En ook de Belgian Tornados klokten af op een vierde plaats. En dan nog zonder de gekwetste Jonathan Borlée, die vrijdag als slotloper in de reeksen gekwetst uitviel. Wat als hij wél van de partij was geweest? Het belette onze 4 x 400 meter-lopers alvast niet uit te blinken in het olympisch stadion. Doom, Sacoor, Dylan Borlée en dan zijn broer Kevin persten er alles uit wat er inzat. Met wéér die verdomde vierde plaats tot gevolg. Voor de vierde keer bovendien al voor deze Belgian Tornados op de Spelen - nog meer ondankbaar kan nauwelijks.

Vijfde plaatsen: 4

De logica werd gerespecteerd voor onze Belgian Hammers. Eremetaal was wel heel ambitieus. Claire Michel, Marten Van Riel, Valerie Barthelemy en Jelle Geens moesten in de mixed team relay tevreden zijn met een vijfde plaats. In de strijd om plaats vier waren de Nederlanders immers te snel. Marten Van Riel was dus voor de tweede keer pechvogel in de triatlon.

Het moet niet altijd teleurstelling zijn, zo’n vierde of vijfde plaats. Gewichthefster Nina Sterckx was zeer tevreden met haar vijfde plaats op de Olympische Spelen. In de klasse tot 49 kilogram pakte ze uit met een Belgisch record en een totaal van 180 kilogram. Het goud ging naar de Chinese Hou Zhihui (210 kilogram).

Volledig scherm © AP

De gemengde estafetteploeg zette tot twee keer toe een nationaal record neer (3.11.54) in de finale van de 4x400 meter, goed voor een vijfde plek. Dylan Borlée beet in baan 8 de spits af in de finale voor de Belgische gemengde estafetteploeg. Imke Vervaet gaf als vijfde de fakkel door aan Camille Laus. Kevin Borlée nam de laatste 400 meter voor zijn rekening. Opschuiven lukte niet meer.

Ook Belgian Sharks Tim Brys en Niels Van Zandweghe zijn als vijfde geëindigd in de finale van de lichte dubbeltwee roeien op de Olympische Spelen in Tokio. Het was voor Brys en Van Zandweghe de laatste race samen. Het duo haalde eerder podiumplaatsen op het WK en het EK. In hun finale maakten de Belgian Sharks nooit aanspraak op meer dan een vierde plaats. Het goud was voor topfavoriet Ierland, met Fintan McCarthy en Paul O’Donovan. De regerende wereldkampioenen wonnen in 6:06.43.

Volledig scherm © BELGA

Zesde plaatsen: 3

Hermien Peters (kajak, 500m sprint), Wout van Aert (tijdrijden), Nina Derwael (allround)

Volledig scherm Hermien Peters. © Photo News

Zevende plaatsen: 3

Belgian Cats, Belgian Cheetahs, Charline Van Snick

Volledig scherm De Belgian Cheetahs. © EPA

Achtste plaatsen: 2

Allround vrouwen team turnen (Maellyse Brassart, Nina Derwael, Lisa Vaelen, Jutta Verkest), Fanny Lecluyse

Volledig scherm Fanny Lecluyse. © Photo News

Team Belgium mikt in de toekomst niet meer op top 8, maar op top 5

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) stelt de ambities voor Belgische atleten bij van top acht naar top vijf. Dat heeft afscheidnemend voorzitter Pierre-Olivier Beckers bekendgemaakt tijdens een afsluitende persconferentie.

Sinds de Olympische Spelen van Londen heeft het BOIC het opgegeven om prestaties enkel te beoordelen op basis van behaalde medailles. In Rio en Tokio was het eerste doel een plaats in de top acht. Voor deze Spelen had Olav Spahl, Directeur Elite Sport en Chef de Mission, 21 plaatsen in de top acht geambieerd. Het zijn er in totaal 26 geworden, waarvan zeven medailles. Het is voor het eerst sinds 1948 dat Team Belgium nog met zoveel medailles huiswaarts keert.

“De prestaties in Tokio waren buitengewoon, maar situeren zich rond het niveau waarop we kunnen hopen. In overleg met de gemeenschappen zullen we onze nieuwe ambities voor de toekomst definiëren”, vertelt Pierre-Olivier Beckers. “Voor de atleten en meest veelbelovende projecten moeten we alle nodige middelen inzetten om de top vijf te halen. Beter dan de top acht dus, want we zien dat 85 procent van de medailles op de Spelen gaat naar atleten en teams die bij de beste vijf eindigden in de grote wedstrijden voor de Spelen.”

Volledig scherm © BELGA

