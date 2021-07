Zes Poolse zwemmers moeten meteen vertrekken uit Tokio na administratieve blunder van federatie: “Incompetente mensen”

Olympische Spelen Tijdritar­chi­tect ziet alleen maar goede signalen: “Warmte tijdens de tijdrit was extra pluspunt voor Wout”

19 juli Zelf deed hij een poging om de favorietenrol wat van zich af te schuiven. Maar dat Wout van Aert na zijn straffe tijdrit naar voor wordt geschoven als dé te kloppen man, daar is geen ontkomen meer aan. Head of Performance Mathieu Heijboer is alvast overtuigd dat Van Aert zijn topvorm kan doortrekken tot in Tokio. En wat moet hij de komende dagen doen om met dezelfde benen op de Olympische Spelen aan de start te staan?