Zelfverzekerde Red Lions toch op hun hoede voor haalbare kaart Spanje: “Bij uitschakeling is het ons slechtste toernooi ooit”

De Red Lions hebben een uitstekende groepsfase achter de rug. Ze wonnen vier van hun vijf poulematchen en barsten van het vertrouwen voor de kwartfinale. “Eindelijk mogen we beginnen”, is Loïck Luypaert enthousiast. “Dit is waar we zo lang voor gewerkt hebben. We kunnen niet wachten om morgen op het veld te staan. De groepsfase was goed, maar tegelijk beseffen we ook dat we nog niks hebben. Gaan we er morgen uit, is het wellicht ons slechtste toernooi ooit.”