Zelda, de geluksbrenger van Derwaels coach Marjorie Heuls

“Dat is een geluksbrenger die ik in 2017 van mijn zoon en dochter kreeg, toen Nina brons won op het WK in Montreal,” legde Heuls nadien uit. “Het popje is Zelda (Link uit ‘The Legend of Zelda’, red.), een figuurtje dat door een Japanse auteur is bedacht en waar mijn zoon als kind mee speelde. En er hangt een armbandje aan vast dat mijn dochter me gaf. (lacht) Die twee zaken komen al vier jaar mijn tas niet uit en ik draag er heel goed zorg voor. Voor mij is dat symbolisch, het is alsof ik mijn kinderen zo bij mij heb. En het is duidelijk ook een geluksbrenger.”