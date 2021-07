Zeker van groepswinst: Red Lions zetten overwicht nog eens extra in de verf tegen Canada met 9-1-zege

Olympische Spelen 90% kans op Belgische medaille vannacht en woensdag­och­tend! Doet Van Aert het weer en verrassen 3x3 Lions?

27 juli Elke dag voorspellen onze journalisten in Tokio de kans op een Belgische medaille. Op dag vijf achten we die bijzonder hoog: 90%. Vier dagen na zijn zilveren medaille in de wegrit is Wout van Aert samen met Filippo Ganna immers de topfavoriet op goud in de tijdrit. En wat doet Remco Evenepoel? Dit zijn vannacht en op woensdagochtend de kanshebbers.