Yoshiro Mori geeft ontslag als voorzitter van organisatiecomité Olympische Spelen na vrouwonvriendelijke uitspraken

Olympische Spelen Slecht signaal in de aanloop naar de Olympische Spelen: grootste Japanse sumokampi­oen test positief

5 januari In Japan is de belangrijkste sumoworstelaar, de 35-jarige Hakuho, besmet met het coronavirus. Nieuws dat ze in het land, met de oog op de Olympische Spelen van 23 juli tot 8 augustus, kunnen missen als kiespijn.