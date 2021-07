Wout van Aert ontgoocheld: “Mentaal zat ik niet fris meer. Ik kan eigenlijk niet snel genoeg thuis zijn”

Olympische SpelenGeen vervolg op Zilveren Wout van zaterdag. Van Aert greep in de tijdrit naast de medailles en werd zesde. In een eerste reactie bij VTM Nieuws een duidelijk ontgoochelde Van Aert. “Ik kwam voor goud, dus neen: ik ben niet tevreden. Het zat er niet in.”

De (tijd)rit te veel voor Wout. Geen derde medaille voor België in Tokio. “Ik was nochtans gestart zoals het moest, maar kon mijn niveau in het tweede deel van de tijdrit niet vasthouden”, sprak Van Aert. “Op dat langere stuk ‘vals plat’ verlies ik misschien wel een minuut en een medaille. Ik voelde toen mijn tempo zakken en zat ook tegen de krampen aan. Uiteindelijk is die zesde plaats een eerlijk resultaat. Maar niet die waarop ik gehoopt had.”

Excuses wou Van Aert niet zoeken, daar legde hij de nadruk op. Maar die zijn er na alle grootse inspanningen uit de wegrit zaterdag natuurlijk wel. De vijf die Van Aert moest laten voorgaan, mengden zich zaterdag niet in de debatten. “Voor zo’n tijdrit moet je natuurlijk echt fris zijn en ervoor kunnen vechten. Dat ontbrak. Mentaal kon ik iets scherper zijn, ook al kon ik starten met de wetenschap dat ik al een medaille op zak had. Maar cijfermatig haalde ik niet het niveau waarover ik wel beschik - de reden waarom zullen we nog eens moeten analyseren.”

“De voorbije dagen zat ik ook vooral met het thuisfront in mijn hoofd. Ik kan eigenlijk niet snel genoeg thuis zijn. Daar had ik het toch wat lastig mee. Niet dat ik heimwee had, maar zo'n prestatie van zaterdag wil je toch delen met je naasten. Niet gewoon bellen 9.000 kilometer verder. Dat speelde misschien wat te veel... maar uiteindelijk mag ik zeker geen spijt hebben van dit avontuur. Met zilver moet je gewoon content zijn.”

Van Aert gelast nu even een pauze in. “Na de Tour en deze Spelen ga ik even bekomen, bij vrouw en kind. Eind augustus trek ik opnieuw op stage, daarna ga ik via de Ronde van Groot-Brittannië naar het WK.” En over drie jaar opnieuw de Spelen, die van Parijs 2024? “Dan hoop ik er weer bij te zijn, ja. Ik heb genoten van dit avontuur, ook al ontbrak door alle maatregelen het echte olympische gevoel, zo vertelden meer ervaren atleten me. Échte Olympische Spelen wil ik zeker ook eens meemaken.”

