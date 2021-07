Wout van Aert is trots: “Een medaille was het hoogst haalbare, Carapaz was de sterkste”

“Het was de bedoeling om de koers te winnen uiteraard, maar zilver was het hoogst haalbare. Ik moet blij zijn met die medaille”, reageerde Van Aert bij VTM Nieuws. Dat het een tactisch moeilijke race was, zei hij. “Ik was de snelste man en dan wordt er altijd naar jou gekeken. Ik wist op voorhand dat dat een moeilijke situatie ging worden. Carapaz blijft als enige vooruit en was heel sterk. Een medaille was het hoogst haalbare voor mij. Ik ben blij dat ik de jongens iets kon teruggeven, want we hebben de perfecte tactiek toegepast. We mogen trots zijn op die medaille. Een tweede plek op de Spelen is mooier dan in eender welke koers.” En wat betekent dit voor de tijdrit? “Ik ga wel drie dagen nodig hebben om te herstellen, maar woensdag heb ik een nieuwe kans op een medaille.”