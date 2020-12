World Athletics-voorzitter Sebastian Coe is er rotsvast van overtuigd: "Spelen in Tokio gaan door”

Olympische Spelen Russische atleten smeken Poetin om hulp: “Laat federatie boete op tijd betalen”

25 juni “We rekenen op uw steun en begrip.” Zo groot is de wanhoop van de topatleten in Rusland dat ze in een open brief president Vladimir Poetin om hulp smeken. Als de Russische atletiekfederatie vóór 1 juli zijn boete van 4,5 miljoen euro niet betaalt, dan bestaat het gevaar dat over een jaar geen enkele Russische atleet welkom is op de Olympische Spelen.