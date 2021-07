Worden Spelen op laatste moment geannuleerd? Organisatiecomité sluit het niet uit

Olympische Spelen Neen, deze beelden zijn niet versneld: toptafel­ten­nis­ser toont intense training voor Spelen

17 juli Straffe beelden. Dimitrij Ovtcharov (32), ‘s werelds nummer dertien in het tafeltennis, heeft een video gedeeld van zijn training richting de Olympische Spelen in Tokio. Een intense training, to say the least. De Oekraïense Duitser is een van de outsiders voor een medaille op deze Spelen. In 2012 in Londen pakte hij al brons in het enkelspel.