Wit-Russische atlete spreekt: “Er waren hints dat ik bij thuiskomst nog gestraft zou worden”

Persbureau AP kon contact leggen met Tsimanoeskaja die in de Poolse ambassade van Tokio verblijft voor haar eigen veiligheid. Het Wit-Russische Olympisch Comité had haar onverwacht op een vlucht naar huis willen zetten. Volgens officiële communicatie omwille van haar “emotionele toestand”, maar Tsimanoeskaja zegt zelf dat het komt omdat ze kritiek op haar coaches heeft. De atlete doet nu voor het eerst haar relaas: “Als ik weigerde naar huis te gaan en toch zou deelnemen aan de wedstrijd, zouden ze me ontslaan en uit het nationale team gooien.”

Vooral het feit dat ze tegen haar zeiden dat de beslissing niet door het comité zelf genomen was, maar door iemand anders, maakte haar argwanend. “Er waren ook hints dat er nog straffen zouden volgen.” Stoppen met sporten wil de 24-jarige niet doen. Ook toekomstige Olympische Spelen staan nog op haar verlanglijst: “Ik had plannen om nog minstens twee keer deel te nemen aan de Olympische Spelen. Ik heb er nog niet over nagedacht voor welk land ik wil spelen, of ik blijf verder spelen onder de vlag van Wit-Rusland of onder neutrale vlag. Momenteel primeert mijn veiligheid.”