WIN hier tickets voor de Lotto Team Belgium Cyclo (14/5) en fiets samen met onder meer Lotte Kopecky de olympische campagne op gang

De organisatie van de Lotto Team Belgium Cyclo heeft drie tochten uitgestippeld die de allermooiste plekken van Waals-Brabant aandoen. De 30 km wordt een echte familietocht en passeert langs pittoreske dorpjes als Virginal-Samme, Hennuyères en Quenast. De 60 km vertrekt richting Ittre en gaat via Ronquières tot in ’s-Gravensbrakel. Via Steenkerque en Rebecq kom je weer in Tubeke terecht. De 60 km is ideaal voor elektrische fietsers, koersfietsen en stadsfietsen. De 100 km tot slot is ideaal voor de echte wielerliefhebber die klaar is voor een sportieve uitdaging. Met zo’n 800 hoogtemeters moeten er ook enkele kleine hellingen bedwongen worden.