“Wij hopen op tien medailles”: wie zijn de Belgische medaillefavorieten op Paralympische Spelen?

Laurens Devos (21)

• Tafeltennis (Klasse 9)

Ook ambitieus in valide circuit

De halfzijdig verlamde Laurens Devos zal in het tafeltennis voor atleten met een fysieke beperking heel moeilijk te kloppen zijn. Op 16-jarige leeftijd won hij al goud op de ­Paralympische Spelen in Rio, ook is hij ­regerend Europees en wereldkampioen. ­Devos zoekt nieuwe uitdagingen in het valide circuit: op het EK -21 jaar dit jaar pakte hij drie keer brons: “In Parijs 2024 wil ik aan de Paralympische én Olympische Spelen deelnemen.”

Volledig scherm Laurens Devos © BELGA

Florian Van Acker (24)

• Tafeltennis (Klasse 11)

‘Poef’ nog aanvallender dan in Rio

Net als Devos in zijn ­klasse domineert Florian Van Acker het tafeltennis voor atleten met een verstandelijke beperking en wil hij zijn olympische titel van 2016 verlengen. Van Acker stal toen in Rio de harten met zijn no-nonsense interviews en zijn stopwoord ‘poef’. Voor Tokio heeft Van Acker hard gewerkt om aanvallender te spelen, maar het gebrek aan competitie door de coronapandemie maakt zijn favorietenrol moeilijker in te schatten.

Volledig scherm Florian Van Acker © BELGA

Joachim Gérard ( 32)

• Rolstoeltennis

Kers op de taart na superjaar?

Joachim Gérard kan in ­Tokio de kroon op een superseizoen zetten. Gérard behoort al jaren tot de wereldtop, maar sloopte in 2021 ook een mentale muur met zijn eerste prestigieuze grandslamtitels in het enkelspel, de ­Australian Open en Wimbledon. “Ik voel geen grenzen meer”, aldus Gérard. Na zijn olympisch brons in Rio mikt Gérard in Tokio nu ­resoluut op goud. Toprivaal is de Japanner Shingo Kunieda – met liefst 24 grandslam­titels op zijn erelijst.

Volledig scherm Joachim Gérard © Photo News

Jef Vandorpe (20)

• Rolstoeltennis

Jonge hoogvlieger in sport en studie

Jef Vandorpe is de jongste rolstoeltennisser in Tokio, maar hij pronkt al op de zestiende plaats van de wereld en maakt samen met Joachim Gérard in het dubbel een medaillekans. Ze komen goed overeen en hebben op het topsportcentrum van Tennis Vlaanderen in Wilrijk vaak samen getraind. Vandorpe heeft zich ook specifiek op de hitte in Tokio voorbereid. Naast zijn sport studeert Vandorpe rechten aan de universiteit in ­Antwerpen.

Volledig scherm Jef Vandorpe © RV

Peter Genyn (44)

• Rolstoelsprint (Klasse T51)

Dubbelt titelverdediger opnieuw?

Peter Genyn kan niet beter doen dan op de Spelen in 2016: met goud op de 100m én 400m rolstoelsprint verliet hij Rio als de primus inter ­pares van Team Belgium. In Tokio mikt hij op de 100m en 200m. Genyn vecht vaak verbeten duels uit met zijn Finse leeftijdsgenoot Toni Piispanen, regerend Europees en wereldkampioen 100m. Het hete weer in Tokio is voor Genyn een uitdaging omdat zijn lichaam door zijn letsel moeilijk afkoelt.

Volledig scherm Peter Genyn © photonews

Gitte Haenen (35)

• 100m en verspringen (Klasse T63)

Medaillemissie als rustbrenger

“Een medaille in Tokio – goud, zilver of brons – zou me rust brengen.” Zo zei Gitte Haenen eind vorig jaar in onze krant bij haar verhaal over hoe ze zich na een beenamputatie in 2016 met een loopblade sportief omschoolde in de para-atletiek. Haenen sloot snel aan bij de top: op het WK 2019 pakte ze al zilver in het verspringen en brons op de 100m. In Tokio hoopt ze haar doorzettingsvermogen na alle obstakels symbolisch te bekronen met een medaille.

Volledig scherm Gitte Haenen © photonews

Michèle George (47)

• Dressuur (Graad V)

‘Best of 8’ even goed als Rainman?

Michèle George mag ­samen met goalballer Bruno Vanhove de Bel­gische vlag dragen op de openingsceremonie. Met drie gouden medailles en een zilveren op de ­dressuur op de Spelen in Londen 2012 en Rio 2016 heeft George dan ook al haar strepen voor België verdiend op de Paralympische Spelen. In Tokio maakt haar paard ‘Best of 8’ wel haar olympisch debuut, afwachten of zij even sterk voor de dag komt als de succesrijke voorganger Rainman.

Volledig scherm Michèle George © BELGA

Ewoud Vromant (37)

• Paracycling (Klasse MC2)

Topfavoriet op 3 km achtervolging

Ewoud Vromant probeerde na een beenamputatie in 2013 meerdere sporten uit – skiën, zwemmen en lopen – maar vond het meest zijn gading in het paracycling. In Tokio start hij als topfavoriet op de 3 km achtervolging, een status die hij dankt aan zijn gouden medaille op het WK op de baan in Canada in januari 2020 met een wereld­recordtijd aan een gemiddelde snelheid van liefst 49,9 km/uur. Ook op de weg en in de tijdrit mag Vromant hoog mikken.

Volledig scherm Ewoud Vromant © photonews

Griet Hoet (met pilote Anneleen Monsieur)

• Paracycling (Tandem B)

Vaste medailleklant op grote momenten

De slechtziende Griet Hoet vormt samen met Anneleen Monsieur als valide pilote een complementair topduo dat gespecialiseerd is in de 3 km individuele achtervolging op de piste. Op de Spelen in Rio deden ze al ­belangrijke ervaring op, nadien hoorden ze bij de vaste medailleklanten op WK’s. Ook op de weg en in de tijdrit lieten ze al van zich spreken. Het koppel wil graag met meer dan één medaille naar huis terugkeren.

Volledig scherm Griet Hoet (links) samen met Anneleen Monsieur © James Arthur

Tim Celen (23)

• Paracycling (Trycicle Klasse MT2)

Winnaar van Ronde van Vlaanderen

Op 18 jaar proefde Tim Celen al van zijn eerste Spelen in Rio, vijf jaar later is hij vroegrijp om olympisch te oogsten. Celen beleeft een vormpiek. Na winst in de G-wielerklassieker Ronde in Vlaanderen en goud in de wegrit op de wereldbeker in Oostende volgde in juni het orgelpunt met de regenboogtrui op het WK in Estoril. Celen verstopt zijn ambitie niet, temeer het pittige parcours in Tokio hem ligt: “Ik ga voor minstens een medaille.”

Volledig scherm Tim Celen © SWPix.com/Simon Wilkinson