WHO-directeur op congres Internationaal Olympisch Comité: “De wereld faalt in bestrijding van het coronavirus”

WHO gekant tegen derde ‘boos­ter’-vac­cins, zolang andere landen nog wachten op eerste dosis: “Enorm ongelijk en onrecht­vaar­dig”

12 juli Afgelopen week is, na tien weken van daling, het aantal sterfgevallen aan de gevolgen van Covid-19 opnieuw toegenomen. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op een persconferentie. "De pandemie is nog nergens voorbij, het is alsof één enkel brandweerteam een bosbrand moet bestrijden", aldus algemeen directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus.