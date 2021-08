Wereldrecordhouder, Justine Henin achterna en cruciale vriendschapsband: ook deze juweeltjes willen knallen op de Olympische Spelen van 2024

Olympische Spelen Stanny Van Paesschen, bronzenme­dail­le­win­naar met het Belgisch jumping­team op de Spelen in 1976: “Wij waren outsider, nu waren we favoriet”

8 augustus Stanny Van Paesschen (64) won op de Olympische Spelen van 1976 in Montreal samen met Edgar-Henri Cuepper, Eric Wauters en François Mathy brons met het Belgisch jumpingteam en is dus als geen ander geplaatst om de bronzen medaille in Tokio van Pieter Devos, Jérôme Guéry en Gregory Wathelet te taxeren: “Wij waren toen outsider, maar nu was België met Zweden en Duitsland favoriet voor de medailles”.