Wereldkampioene Katarina Johnson-Thompson, grootste concurrente van Nafi Thiam, was op de dool: “Is al overwinning op zich dat ik er raakte”

Olympische SpelenVeertiende op de Olympische Spelen van 2012, zesde in Rio en wat wordt het in Tokio voor Katarina Johnson-Thompson? De 28-jarige Britse is de enige die Nafi Thiam écht kan bedreigen - ze is tenslotte wereldkampioene - maar een gescheurde achillespees doet haar (medaille)kansen in vraag stellen.

In mei 2019 deed Katarina Johson-Thompson een opvallende bekentenis: ze zei aan het oplichterssyndroom te lijden, waarbij succes wordt toegeschreven aan geluk en niet aan hun eigen competenties. Het zei veel over het duiveltje tussen haar oren. KJT had altijd al talent in overdaad, maar als de prijzen werden uitgedeeld, dan ging de Britse geregeld ten onder aan de stress. Drie nulpogingen bij het verspringen op het WK van 2015: 28ste. Faalde op 1m86 op het WK van 2017: 5de. Smeet ze de speer als een dweil in Rio: 6de.

Johson-Thompson besefte dat ze het roer resoluut moest omgooien. Ze brak met haar Britse coach en verhuisde naar Montpellier om te trainen bij Bertrand Valcin, de man die tienkamper Kevin Mayer tot wereldrecordhouder kneedde. Twee jaar later, op het WK van 2019 in Doha, was de metamorfose compleet: KJT was op haar best, Nafi Thiam niet. De Britse keerde met het goud en een nieuw nationaal record (6.981 punten) naar huis.

Thiam wist meteen dat het goud niet klaar zou liggen in Tokio. KJT zou haar uitdagen. Tot Johnson-Thompson ineens van de radar verdween. Pas begin februari 2021 meldde ze op haar sociale media dat ze in december een blessure aan de achillespees had opgelopen. Over de ernst van het letsel spuide ze mist. Half juli, toen ze eindelijk haar competitierentree maakte, zei KJT tijdens een persconferentie dat het om een scheur ging.

Maanden zonder training. Weinig tot geen competitieritme. Het lijkt haast onmogelijk dat Johnson-Thompson aan honderd procent kan lopen, springen, stoten of smijten. En toch is dat wat ze aankondigde: “Ik ben helemaal in orde. Dat wil niet zeggen dat ik goed genoeg ben voor een persoonlijk record, maar wel klaar om ervoor te gaan. Het is ongeveer acht maanden geleden dat ik geopereerd werd en ik ben ongelooflijk blij dat ik hier ben geraakt. Dat alleen al is een overwinning waard.”

Fysiek mag KJT misschien dal al niet top zijn, maar haar mentale demonen heeft ze wel bezworen. “Ik ben een andere persoon nu, een andere atlete,” zei ze. “Covid-19, de blessure, het uitstel van de Spelen - en toch kan ik me ermee verzoenen. Ik heb zoveel meegemaakt, dit maakt gewoon deel uit van mijn verhaal. Ik ben vooral dankbaar dat ik mijn tenue van Team GB weer mag aantrekken.”

Lees ook: Onze columnist Cédric Van Branteghem over unicum dat Thiam nastreeft: "Nafi is outstanding" Zevenkampgodin Jacky Joyner-Kersee duimt straks mee voor Nafi Thiam: "Van mij mag ze weer winnen" (+)