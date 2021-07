Wellicht goed nieuws voor Thomas Briels: ook reservespelers selecteerbaar in Tokio

HET DEBAT. Moeten transgen­der sporters kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen?

21 juni Atlete Laurel Hubbard is geselecteerd voor het Nieuw-Zeelandse damesteam gewichtheffen dat uitkomt op de Olympische Spelen in Tokio. De 43-jarige Hubbard nam deel aan herenwedstrijden voordat ze in 2013 van geslacht veranderde en wordt de eerste transgender die uitkomt op de Spelen. Hoewel haar testosteronwaarden onder de vereiste drempel liggen, zeggen critici dat ze tal van fysieke voordelen heeft. Wat denk jij? Moet een transgender atlete kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen? Eerder vandaag lieten we enkele experts aan het woord. Dit is jullie mening.