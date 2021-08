Wat kunnen de Belgen vannacht en woensdagochtend op de Spelen? Thiam begint eraan, Belgian Cats spelen kwartfinale tegen gastland Japan

Olympische Spelen BOIC-pre­ses Beckers: “In Rio mocht ik de Red Lions zilver overhandi­gen, hier zou ik hen andere kleur willen uitreiken”

9:36 “Ik voel me bijzonder gelukkig voor de spelers en het team, maar in feite voor allen die aan dit project hebben deelgenomen”, zo reageerde Pierre-Olivier Beckers, die als voorzitter van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) ter plaatse in het stadion in Tokio had gezien hoe de Red Lions zich hebben geplaatst voor de finale van het hockey.