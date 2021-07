Wat je moet weten over de tijdrit. De startorde, het parcours en de rivalen: "Als je ziet wat Wout deed in de Tour...”

Olympische Spelen EXCLUSIEF. “Ze werken al hun hele leven voor dit moment.” Bekijk onze miniserie ‘Red Lions: de slag om goud’

18:03 De Red Lions gaan hard in Tokio. Bijzonder hard. Oranje al over de knie gelegd. Winst tegen het ook sterke Duitsland. Walk-over tegen Zuid-Afrika. Perfect op gouden droomkoers. Want na zilver op de Spelen in Rio is de missie duidelijk voor onze nationale hockeymannen. Met minder dan goud zijn ze niet tevreden. In een driedelige docureeks volgden we de Red Lions in hun jacht op olympische roem. Hierboven aflevering 1: de groep. Onder het motto ‘het moet plezant blijven’ trekt een hechte vriendengroep naar de Olympische Spelen.