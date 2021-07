Wat een stunt: Belgian Cats verslaan vice-wereldkampioen Australië met 85-70!

De Belgian Cats begonnen tegen Australië aan hun Olympische Spelen. Australië is de nummer twee van de wereld en klopte, zelfs zonder sterspeelster Liz Cambage, topfavoriet USA in de voorbereiding. Ook China en Puerto Rico zitten in hun groep. De top twee in elke groep stoot door, samen met de beste twee nummers 3. Puerto Rico is het ‘zwakke broertje’ in de groep. Australië en China, zijn van een ander kaliber. China is de nummer negen van de wereld, maar op een goeie dag moeten de Cats de Chinese vrouwen aankunnen en zeker als ze spelen zoals vandaag.

De Belgian Cats begonnen uitstekend. Emma Meesseman opende de score en nam onze speelsters op sleeptouw. Na een erg straf eerste kwart stonden ze 21-17 voor. Australië schoot in het tweede kwart wakker en ging op en over de Belgian Cats. Met een handblessure moest Jana Raman nog verstek geven voor het voorbije EK, maar met een snedige steal en twee snelle scores loodste ze de Cats weer naar de leiding. Toch was het Australië dat met een voorsprong de kleedkamers inging. 37-41. De Cats deden goed mee en het was zeker en vast nog niet gedaan.

Na de rust startte Australië snedig, maar de Belgian Cats knokten zich terug in de wedstrijd. Vooral Julie Allemand speelde op een erg hoog niveau. Op het einde van het derde kwart stond het zowaar 56-57 na een driepunter van Madgen op de buzzer voor Australië. Wat een spanning! In het vierde en laatste kwart speelden de Belgian Cats op een erg hoog niveau en gingen ze met de overwinning aan de haal. Het is misschien nog wat vroeg om te zeggen, maar de Belgian Cats staan al met één been in de kwartfinales. Een prestatie om u tegen te zeggen.

