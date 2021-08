Wat als plaatsen 4 en 5 ook eremetaal opleverden? Dan hadden we nu 17 in plaats van 6 medailles

Vierde plaatsen: 7

Lotte Kopecky was de eerste Belgische die net naast het podium greep. De Oostenrijkse winnares Anna Kiesenhofer (30) - een amateurrenster nota bene - reed zo’n twee weken geleden meer dan 130 kilometer in de aanval en veroverde oververdiend het goud. Lotte Kopecky reed een beresterke koers. Ze beantwoordde onderweg alle aanvallen en deed volop mee voor de medailles, maar strandde uiteindelijk op een vierde stek. Doodzonde. Mits wat meer samenwerking bij de Nederlanders zat er misschien wel een olympische titel in.

Marten Van Riel (triatlon) was niet veel later al de volgende. Van Riel kwam als één van de betere zwemmers van het pak als zesde uit het water. Onze landgenoot kwam daardoor na de wissel in een kopgroepje van tien terecht. Een ideale situatie, maar echt goed boterde het niet in de 40 km fietsen. Ondanks de inspanningen van Van Riel kwam een pelotonnetje met goeie lopers terug. Van Riel moest pas in de laatste ronde van de 10 kilometer lopen de rol lossen en werd vierde.

Onze 3x3 Belgian Lions maakten furore door een onverhoopte halve finale te halen. Die verloren ze met harde cijfers van Letland, om dan later op de namiddag in de verliezersfinale de duimen te moeten leggen tegen Servië. Een ‘ondankbare’ vierde plaats, al was dat allerminst de perceptie na een waanzinnig toernooi van de Lions.

In het zeilen stond Emma Plasschaert voor een lastige opgave. Met een vijfde stek voor de start van de medaillerace moest onze landgenote resoluut voor de aanval kiezen op de slotdag. Ze eindigde knap tweede, maar dat bleek net niet genoeg voor een medaille. De Zweedse Josefin Olsson kaapte die voor de neus van een teleurgestelde Plasschaert weg.

Het verhaal van Noor Vidts kent u wel. In de schaduw van titelverdediger Nafi Thiam begon ze uitstekend aan haar zevenkamp. Het ene PR na het andere sneuvelde, na dag één stond ze zelfs knap tweede. In de afsluitende 800 meter moest ze vier seconden goedmaken op de Nederlandse Oosterwegel, maar dat lukte ondanks een knappe inspanning niet. Thiam voor goud, Vidts voor een (knappe) vierde stek.

De recentste ondankbare vierde plaats was er voor Kenny De Ketele en Robbe Ghys in de koppelkoers vanmiddag. Onze landgenoten kwamen in een knappe finale van de koppelkoers bij de mannen heel dicht bij de medailles en gingen resoluut voor de bonusronde, maar zagen eremetaal in het absolute slot door de neus geboord door een sterke remonte van Groot-Brittannië. De Belgen stranden op 8 punten van brons, Denemarken pakte goud. “Een medaille van chocola”, noemt De Ketele het.

En ook de Belgian Tornados klokten af op een vierde plaats. En dan nog zonder de gekwetste Jonathan Borlée, die vrijdag als slotloper in de reeksen gekwetst uitviel. Wat als hij wél van de partij was geweest? Het belette onze 4 x 400 meter-lopers alvast niet uit te blinken in het olympisch stadion. Doom, Sacoor, Dylan Borlée en dan zijn broer Kevin persten er alles uit wat er inzat. Met wéér die verdomde vierde plaats tot gevolg. Voor de vierde keer bovendien al voor deze Belgian Tornados op de Spelen - nog meer ondankbaar kan nauwelijks.

Vijfde plaatsen: 4

De logica werd gerespecteerd voor onze Belgian Hammers. Eremetaal was wel heel ambitieus. Claire Michel, Marten Van Riel, Valerie Barthelemy en Jelle Geens moesten in de mixed team relay tevreden zijn met een vijfde plaats. In de strijd om plaats vier waren de Nederlanders immers te snel. Marten Van Riel was dus voor de tweede keer pechvogel in de triatlon.

Het moet niet altijd teleurstelling zijn, zo’n vierde of vijfde plaats. Gewichthefster Nina Sterckx was zeer tevreden met haar vijfde plaats op de Olympische Spelen. In de klasse tot 49 kilogram pakte ze uit met een Belgisch record en een totaal van 180 kilogram. Het goud ging naar de Chinese Hou Zhihui (210 kilogram).

De gemengde estafetteploeg zette tot twee keer toe een nationaal record neer (3.11.54) in de finale van de 4x400 meter, goed voor een vijfde plek. Dylan Borlée beet in baan 8 de spits af in de finale voor de Belgische gemengde estafetteploeg. Imke Vervaet gaf als vijfde de fakkel door aan Camille Laus. Kevin Borlée nam de laatste 400 meter voor zijn rekening. Opschuiven lukte niet meer.

Ook Belgian Sharks Tim Brys en Niels Van Zandweghe zijn als vijfde geëindigd in de finale van de lichte dubbeltwee roeien op de Olympische Spelen in Tokio. Het was voor Brys en Van Zandweghe de laatste race samen. Het duo haalde eerder podiumplaatsen op het WK en het EK. In hun finale maakten de Belgian Sharks nooit aanspraak op meer dan een vierde plaats. Het goud was voor topfavoriet Ierland, met Fintan McCarthy en Paul O’Donovan. De regerende wereldkampioenen wonnen in 6:06.43.

