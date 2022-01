Wanneer een robot instaat voor de roomservice: het leven zoals het is op de Winterspelen

Olympische WinterspelenHet zijn stresserende tijden voor de olympische atleten en trainers in Peking. Vraag maar aan Elfje Willemsen. Vroeger zelf een bobsleepilote bij de Belgian Bullets, nu coach bij het Canadese team. Zij zit nog even vast in haar hotelkamer, in afwachting van een tweede negatieve testresultaat. Gelukkig kan ze rekenen op een robot om haar eten te brengen. “Maar lekker is het niet.”

Bij Team Belgium gaat voorlopig alles goed. Alleen gisteren ging de alarmbellen even af toen de coach van skeletoni Kim Meylens positief testte maar uiteindelijk bleek hem om vals alarm te gaan. Morgen stapt zij samen met de bobsleesters en snowboardster Evy Poppe op het vliegtuig richting Peking.

Elfje Willemsen, in een vorig leven de Queen of Speed van de Belgian Bullets, is wel al in Yanqing, de olympische site voor het bobslee. Zij is sinds oktober 2020 in dienst van het Canadese team, als coach van het ‘development team’. Voorlopig mag de 37-jarige Kempense haar hotelkamer nog niet uit omdat haar eerste testresultaten niet eenduidig waren. Om de zes uur “staan er drie mummies voor mijn kamer om een stok in mijn neus te duwen.”

Volledig scherm Elfje Willemsen als Belgian Bullet in 2018 op de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. © BELGA

Vanavond was een eerste resultaat dan toch negatief, nu is het wachten op een tweede test en dan mag ze eindelijk het hotel uit. “Ik probeer me zinvol bezig te houden. Planning opmaken, mails sturen, kruiswoordpuzzels invullen, krachtoefeningen, héééél lang douchen (lacht) en dan ‘s avonds wat netflixen,” zegt ze. “Ik ben blij dat ik dit niet als atleet moet meemaken. Wat een stress. Ik ken atleten die niet kunnen slapen omdat ze bang zijn dat één positieve test het werk van jàren kapot kan maken.”

Eten, dat moet ze voorlopig ook op haar hotelkamer doen. “Ik heb hier nog geen garçon gezien. Ik bel roomservice en een halfuurtje later krijg ik telefoon, met een metaalachtige stem: ‘Please open your door. Your food is ready.’ En dan staat er op de gang een robot klaar. Maar lekker was het niet. Een droge croissant en muffin als ontbijt. Straks ga ik eens een wokske proberen, denk ik.” Het leven zoals het is op de Winterspelen in China.

