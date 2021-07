Vrienden en familie Wout van Aert en Remco Evenepoel supporteren voor hun helden

Olympische Spelen Gewichthef­ster Nina Sterckx eindigt met BR knap als 5e bij -49 kg en laat tranen de vrije loop

8:46 Gewichthefster Nina Sterckx is op de Olympische Spelen in Tokio op de vijfde plaats geëindigd in de klasse tot 49 kilogram, met een Belgisch record en een totaal van 180 kilogram. Het goud ging naar de Chinese Hou Zhihui (210 kilogram).