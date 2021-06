Voor het eerst sinds 1988 geen condooms voor Olympische atleten, eerste coronageval bij Oegandese delegatie die aankomt in Tokio

Olympische SpelenEen maand voor de start van de Olympische Spelen in Tokio (23 juli-8 augustus) is een eerste coronageval ontdekt bij een atleet. Een lid van de Oegandese delegatie testte bij aankomst op de luchthaven positief op het coronavirus. Verder liet de organisatie verstaan dat er voor het eerst sinds 1988 geen condooms worden voorzien tijdens de Spelen. Achteraf krijgen de atleten wel een paar exemplaren mee als souvenir.

De overige acht delegatieleden reisden per bus naar hun verblijfplaats Izumisano (Osaka). De Oegandese selectie, die op de Spelen deelneemt aan het boksen, gewichtheffen en zwemmen, is nog maar de tweede groep met buitenlandse atleten die aankomt in Japan. Het vrouwensoftbalteam uit Australië is er ook al.

De naam van de Oegandese atleet die positief testte, werd niet vrijgegeven. Hij was net als de andere delegatieleden gevaccineerd en had het bewijs van een recente negatieve test in zijn bezit. De burgemeester van Izumisano, Hiroyasu Chiyomatsu, verklaarde al dat de overige delegatieleden voorlopig niet zullen mogen trainen en dagelijks zullen getest worden. Het vertrek van de Oegandese selectie was al met drie dagen verlaat vanwege een stijging van het aantal coronagevallen in het Afrikaanse land.

Volgens het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zal bij de start van de Spelen zo’n tachtig procent van de atleten gevaccineerd zijn. De Belgische sporters kregen vorige maand al hun vaccin.

Volledig scherm In Japan is heel wat protest tegen de organisatie van de Olympische Spelen. © REUTERS

Geen condooms

Het is niet de bedoeling dat atleten in het olympisch dorp seks met elkaar hebben. Als voorzorgsmaatregel tegen de verspreiding van het coronavirus deelt de organisatie dit keer geen condooms uit. Dat is voor het eerst sinds de Spelen van 1988 in Seoel (Zuid-Korea). De atleten krijgen de condooms wel ná de Spelen, als ze Japan weer verlaten. Het gaat om 160.000 stuks.

De atleten worden volgende maand bij de Spelen onderworpen aan zeer strikte regels op het gebied van hygiëne en gedrag. In het olympisch dorp wordt mensen gevraagd zich aan de afstandsregels te houden en “onnodige vormen van fysiek contact” te vermijden. Alcoholconsumptie in groep is ook verboden. Bij een overtreding riskeren de deelnemers flinke straffen, van boetes tot diskwalificatie en uitzetting uit Japan.

De organisatoren openden zondag de deuren van het olympisch dorp voor de pers. Dat moet tijdens de Olympische Spelen zo’n 18.000 atleten en teamleden ontvangen. Voor de Paralympische Spelen (24 augustus-5 september) zijn er dat 8.000. Binnen het dorp bevindt zich ook een zogenaamde ‘koortskliniek’. Die zal gebruikt worden om personen te testen en indien nodig te isoleren.

Volledig scherm © Kos

Volledig scherm © REUTERS