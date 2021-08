Vincent ‘The Wall’ Vanasch, held van de natie in bloedstollende olympische hockeyfinale: “Laat ons gewoon voor een nieuwe cyclus gaan”

Olympische Spelen“Hij staat geregistreerd in België. Maar in wezen komt hij van een andere planeet.” Shane McLeod, coach van de Red Lions, droeg zijn doelman Vincent Vanasch (33) op handen. Héld van de natie, werd de Brusselaar in de bloedstollende olympische hockeyfinale in Tokio. “Ce n’est pas fini, je pense. Het aankomende jonge talent is nóg beter dan deze gouden generatie. Ik ga zelf ook nog even door. Want ik heb nog honger. Enorme zegehonger.”