VIDEO. De historische gouden oefening van Nina Derwael: “De moeilijkheidsgraad ligt zó hoog”

Olympische Spelen Nina Derwael maakt olympische droom waar: “Dit draag je voor altijd mee”

14:21 Nina Derwael (21) heeft het geflikt: onze landgenote kroonde zich in Tokio tot olympisch kampioene op de brug met ongelijke leggers. Derwael bleef in de finale vooral mentaal beter overeind dan de andere dames. “Het is me inderdaad goed gelukt om het hoofd koel te houden.”