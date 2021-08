Verrassende Vidts staat boven “gefrustreerde” Thiam na eerste dag: “Maar ben helemaal niet bezig met medaille”

Olympische SpelenBelgië bezet aan het einde van de eerste dag in de zevenkamp de plaatsen twee en drie. Nafi Thiam (26) gaat morgen als derde de beslissende dag in, zowaar na Noor Vidts (25), die net als op het EK indoor in maart verrast. Beide atleten gaan dan ook met een verschillend gevoel slapen. Thiam is “een beetje gefrustreerd”, Vidts dan weer “heel, heel blij”.

Het was een stralende Noor Vidts die Klaas Dewyngaert te woord stond in Japan. “Ik ben heel, heel blij met deze dag”, glimlachte ze voor de camera van VTM Nieuws. “Op drie van de vier nummers heb ik m’n record verbroken en bij het hoogspringen net niet. Ik ben heel blij dat ik op het juiste moment heb kunnen pieken. De horden gingen enorm goed, dat had ik nooit verwacht. Ik was goed gestart en zat telkens goed in de horden. Ook het hoogspringen ging heel vlot. Het kogelstoten is altijd moeilijk voor mij, maar ik ben wel blij met deze stoot. En bij de 200 meter had ik op voorhand al een goed gevoel. De tijd is super, dus dat is heel tof.”

Vidts gaat morgen als tweede de beslissende dag in, een plaats béter dan Nafi Thiam. Van welke eindnotering droomt ze in Tokio? “Daar ben ik echt niet mee bezig. We bekijken het proef per proef en dan zien we wel waar we uitkomen na de 800 meter. Ik heb echt niks in mijn hoofd, ik moet gewoon blijven proberen m’n records te breken. Een medaille zou heel straf zijn, maar nogmaals, daar ben ik helemaal niet mee bezig.”

Volledig scherm Noor Vidts. © AP

Thiam gefrustreerd

Nafi Thiam was dan weer niet helemaal tevreden over haar eerste dag in de zevenkamp. “Twee proeven gingen goed, zoals het hoogspringen. Jammer dat ik 1.95 net niet haal, want ik voelde me goed. Bij de 200 meter voelde ik me veel minder. Dat is frustrerend, want we hebben er veel op getraind. Het is er alleen niet uitgekomen vandaag. Ik ben een beetje gefrustreerd, maar mijn focus ligt al op morgen. Het speerwerpen wordt zeer belangrijk: er zijn veel punten te rapen en het is een proef die me goed moet liggen.”

Thiam zag tijdens de 200 meter Katarina Johnson-Thompson uitvallen, op papier haar grootste concurrente. “Heel triest”, aldus Thiam. “Ze heeft al problemen gehad dit jaar en ik weet wat dat met je doet, ook mentaal. Je wenst het niemand toe, rivalen of niet. Ik hoop dat ze snel hersteld is.”

Niemand had het voor mogelijk gehouden, maar Thiam is bij het ingaan van de tweede dag niet eens de beste Belgische. Die eer moet ze (voorlopig) aan Noor Vidts laten. “Ze doet het heel goed. Ik ben vooral op mezelf gefocust dus ik kijk niet echt naar de andere atleten, maar ik ben gelukkig voor haar. Hopelijk doet ze het morgen ook zo goed.”

Volledig scherm Nafi Thiam. © BELGA