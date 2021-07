Vergeet de vrees voor de ‘overload’, woekeren met de krachten is nét goed: “De signalen zijn duidelijk: Wout zal goed zijn in Tokio”

Bij Jumbo-Visma probeerden ze iedereen zondagavond gerust te stellen: “Wout van Aert gaat niét voor de bergtrui.” Zo zot gaat hij niet doen. Maar zelfs zonder de jacht op bollen is het indrukwekkend hoeveel werk Van Aert verzet. Elke dag in beeld, elke dag in de frontlijn. De bondscoach vindt het prima, zegt hij. Verrassend, want we hadden net het omgekeerde verwacht. “Van Aert is gretig, hij koerst met volle goesting. Ik zie dat graag”, zegt Sven Vanthourenhout. “Koersgedrag is belangrijk, het toont dat Wout goed in zijn vel zit.”