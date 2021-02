Verenigingen roepen op tot boycot van Olympische Winterspelen in Peking

Olympische Spelen Rusland niet welkom op Olympisch Spelen in Tokio en Winterspe­len Peking 2022

17 december Het Internationale Sporttribunaal (TAS) heeft vandaag de uitsluiting van Rusland van alle internationale competities van vier naar twee jaar herleid. Die beslissing houdt in dat er geen Russische teams welkom zijn op de Spelen van 2021 in Tokio of op de Winterspelen van 2022 in Peking. Alleen Russische sporters met een onberispelijk verleden mogen aantreden, weliswaar onder neutrale vlag en naam.