Verdienstelijke Belgian Hammers vallen als vijfde net naast het podium: “Grote landen waren favoriet, wij hebben ons ertussen gegooid”

Olympische SpelenOpnieuw net geen olympische medaille in het triatlon. De Belgian Hammers werden in de gemengde triatlon vijfde . Claire Michel, Marten Van Riel, Valerie Barthelemy en Jelle Geens eindigden daarmee achter Groot-Brittannië (goud), de VS (zilver), Frankrijk (brons) en Nederland.

Konden Claire Michel, Marten Van Riel, Valerie Barthelemy en Jelle Geens wat Wout van Aert en Matthias Casse deden? Na één week op de Olympische Spelen bleef Team Belgium op twee medailles steken. Aan de Belgian Hammers om - wie weet - te verrassen.

In principe was eremetaal net te hoog gegrepen. Met Groot-Brittannië, Frankrijk en de VS waren drie landen op papier te sterk. En dan kwam er nog die moeilijke voorbereiding met de coronapositieve Jelle Geens en de spierscheur van Claire Michel.

Die laatste werd net op tijd opgelapt en mocht als eerste Hammer het water induiken. Onze landgenote kwam na haar 300m zwemmen, 6,6 km fietsen en 2 km lopen als 7de door op iets meer dan een halve minuut. Daarmee hield ze behoorlijk stand.

Groot-Brittannië, de VS, Duitsland en Nederland hadden daartegenover de kopstart genomen. De Hammers moesten met de Fransen en de Italianen een kloofje dichten. Terwijl het vooraan ontplofte, sleepte Van Riel ons land met een sterk fietsnummer weer helemaal in de medaillerace.

De Britten en later ook de Amerikanen lieten de rest snel ter plaatse. Goud en zilver waren weg, maar er lag uiteraard nog brons te wachten. Duitsland, Nederland, Frankrijk en België - met dank aan een sterke beurt van Barthelemy - mochten het onderling uitvechten.

De sleutel lag bij het loopnummer van de derde triatletes en het zwemnummer van de vierde triatleten. Daar trokken vooral de Fransen het laken naar zich toe. Een fenomenale Vincent Luis werkte zich naar voren. Dan toch de favorieten weg met de medailles. Frankrijk zowaar weer in de running om goud.

Jelle Geens keek bij de start van zijn loopnummer aan tegen een achterstand van een vijftigtal seconden. Als goeie loper hield hij stand, maar moest hij wel toezien hoe Nederland in een sprintje nog de 4de plaats pakte. 5de dus voor de Hammers, dju toch.

Het goud was voor de Britten. Alex Yee nam met een sterk loopnummer de maat van Pearson (VS, zilver) en een uitdovende Luis (Frankrijk, brons) die zijn beste krachten verspeeld had in het zwemmen en fietsen.

Jelle Geens: “Moesten wat geluk hebben voor podium”

Ei zo na was hij er niet bij, maar dan kwam er toch net op tijd een tweede negatieve coronatest. De individuele triatlon moest hij missen, maar de Mixed Team Relay lukte wel voor Jelle Geens. “We mogen tevreden zijn”, zegt hij. “Vooraf zeiden we dat we voor het podium gingen, maar ook dat er wat geluk voor nodig was. We hebben er echt voor gestreden.”

“Het was geen makkelijk voorbereiding, maar ik heb zo weinig mogelijk gedacht aan mijn gemiste race en wat gebeurd is. Ik stond hier met evenveel honger en goesting aan de start als normaal. Eigenlijk ben ik teleurgesteld dat ik de sprint om de vierde plaats nog verloor. Dat mocht niet gebeuren. In elk geval is deze vijfde plaats een mooie beloning voor de inspanningen van de voorbije vijf jaar.”

Valerie Barthelemy: “We mogen fier zijn”

Misschien wel de triatlonrevelatie van deze Spelen bij de Belgen. Valerie Barthelemy, net als in de individuele race deed onze landgenote het ook uitstekend in de gemengde aflossingstriatlon. “Een vijfde plaats geeft een beetje een dubbel gevoel. Het kwam op kleine details aan, maar iedereen heeft het maximum gegeven in de gegeven omstandigheden. De grote landen waren favoriet, wij hebben ons ertussen gegooid.”

Barthelemy verwees daarmee uiteraard naar het coronaverhaal van Jelle Geens en ook de spierscheur die Claire Michel opliep in de individuele triatlon vorige week. “Claire heeft haar uiterste best gedaan om erbij te zijn. Dat is de sterkte van ons team. We mogen echt fier zijn. En we mogen ook onze reserve Noah Servais niet vergeten, hij was ook meer dan klaar om in te vallen, mocht Jelle het niet gehaald hebben.”

Marten Van Riel: “We doen verder met het oog op Parijs”

Na zijn vierde plaats in de individuele triatlon was Marten Van Riel opnieuw een van de grote motoren van het gebeuren in de aflossing. Onze landgenoot hield België op koers voor een vierde plaats, een medaille zat er nooit echt in. “We hebben er dichtbij gezeten, maar het waren drie absolute toplanden die wegliepen met de medailles. In dat opzicht hebben we er het maximale uitgehaald.”

“Als klein land hebben we ook niet de mogelijkheid om uit 8 frisse atleten te kiezen voor dit nummer. Dan mogen we trots zijn op deze vijfde plaats, zeker met wat we de voorbije weken hebben meegemaakt. Zo’n wedstrijden met het team, dat doet veel deugd. Het is superplezant en er heerst echt een gevoel van vriendschap. Voor de Spelen in Parijs in 2024 doen we dus zeker door. Het is nog niet gedaan.”

