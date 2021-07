Vansevenant: “Andere ploegen kunnen met gebogen hoofd naar huis” - Benoot: “Mogen trots zijn”

Olympische Spelen Olivia Borlée, in 2016 nog onze vlaggen­draag­ster: “Nu meer stress dan toen”

23 juli Vijf jaar terug heette de eerste Borlée die tijdens de Spelen van zich deed spreken niet Jonathan of Kevin maar wel Olivia. Zij was in Rio de voorgangster van Nafi Thiam en Felix Denayer, die vanavond in het Olympic Stadium in Tokio de Belgische vlag dragen. Aan de vooravond van de 32ste editie van de Spelen praat Olivia Borlée over het heden en verleden en over haar broers: “Met al hun medailles schreven ze al Belgische sportgeschiedenis.”