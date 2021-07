Vannacht en zondagochtend 30% kans op een Belgische medaille: doen Achab en/of Van Snick het?

Olympische SpelenElke dag voorspellen onze journalisten in Tokio de kans op een Belgische medaille. Op dag twee achten we die eerder klein: 30%. De hoop rust op de schouders van taekwondoka Jaouad Achab en judoka Charline Van Snick Dit zijn vannacht en op zondagochtend de kanshebbers.

Vijf jaar geleden kon Achab de hoge verwachtingen in Rio met een vijfde plaats niet helemaal inlossen. Zondag doet hij in de klasse tot 68 kg een tweede gooi naar olympisch eremetaal. Charline Van Snick haalde in 2012 in Londen brons in de min 48 kg. In Tokio komt ze uit in de categorie tot 52 kg. Na een seizoen met de nodige blessurezorgen is ze naar eigen zeggen op tijd klaar om voluit haar kansen te verdedigen.

Nina in actie

Verder is het zondag uitkijken naar de prestaties van gymnastes Nina Derwael, Maelysse Brassart, Lisa Vaelen en Jutta Verkest in de kwalificaties van de teamcompetitie. Top acht betekent een finaleticket. Er worden ook individuele finaleplaatsen uitgedeeld voor de allroundcompetitie (top 24) en de verschillende toestellen. Derwael heeft als tweevoudig wereldkampioene aan de brug met ongelijke leggers een olympische droom die ze volgende week zondag (op 1 augustus) wil verwezenlijken.

Met zeilster Emma Plasschaert komt nog een Belgische medailletroef voor het eerst in actie. Zij werkt in Enoshima de eerste regatta’s in de Laser Radial af, Wannes Van Laer doet hetzelfde in de Laser.

In het tennis krijgen Elise Mertens en Alison Van Uytvanck na hun snelle exit in het dubbel een kans op revanche in het enkelspel. Mertens treft in haar eerste wedstrijd de Russische Ekaterina Alexandrova, Van Uytvanck speelt tegen de Servische Ivana Jorovic.

Axel Cruysberghs op het skateboard

Skateboarden is nieuw op de kalender in Tokio. Voor België komt Axel Cruysberghs in actie in de street-discipline.

Lotte Kopecky, Julie Van de Velde en Valerie Demey rijden de wegrit bij de vrouwen en Fanny Lecluyse duikt voor het eerst het olympisch bad in voor de reeksen van de 100 meter schoolslag.

De 3x3 basketmannen spelen hun derde en vierde groepsmatch tegen Rusland en Servië.

Tot slot werken dressuurruiters Laurence Roos en Domien Michiels daags na Larissa Pauluis hun Grand Prix af. Het doel is de finale: de Grand Prix Special.

SKATEBOARDEN - AXEL CRUYSBERGHS

Kwalificaties 02u00/ 02u41/ 03u22/ 04u03

Finale 05u25

ROEIEN - TIM BRYS/ NIELS VAN ZANDWEGHE

Lichte Dubbel-twee - Herkansingen 03u00

TAEKWONDO - JAOUAD ACHAB

-68 kg 03u00/ 12u15

JUDO - CHARLINE VAN SNICK

-52 kg 04u00

BASKETBAL 3x3 - BELGIAN LIONS

Selectie: Rafael Bogaerts, Nick Celis, Thierry Marie, Thibaut Vervoort.

Groepsfase - 3de + 4de wedstrijd

Rusland - BELGIË 04u35

Servië - BELGIË 08u25

ZEILEN - EMMA PLASSCHAERT

Laser Radial - 1ste + 2de race 05u05

WIELRENNEN

Selectie: Valerie Demey, Lotte Kopecky, Julie Van De Velde

Wegrit (v) 06u00

ZEILEN - WANNES VAN LAER

Laser - 1ste + 2de race 07u35

PAARDENSPORT - DRESSUUR

Selectie: Laurence Roos, Domien Michiels, Larissa Paulus

Start 2de dag 10u00

ZWEMMEN - FANNY LECLUYSE

100 meter Schoolslag - Reeksen 12u59/ 13u14

ARTISTIEKE GYMNASTIEK

Selectie: Nina Derwael, Maellyse Brassart, Lisa Vaelen, Jutta Verkest.

Kwalificaties 13u15

TRIATLON (m) - JELLE GEENS/ MARTEN VAN RIEL

Race 23u30

