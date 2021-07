Vannacht en maandagochtend 40% kans op een Belgische medaille: glorie voor triatleet Marten Van Riel?

Van Riel duikt bij het krieken van de dag om 6u30 Japanse tijd (23u30 in België) in het Odaiba Marine Park het water in voor 1,5 km zwemmen. Na nog eens 40 km fietsen en 10 km lopen in een loden hitte hoopt Van Riel op een beter klassement dan in Rio, waar hij zesde werd. Jelle Geens had maandag eveneens aan de start moeten verschijnen maar ontbreekt na een positieve coronatest. Hij is er waarschijnlijk wel bij wanneer de Belgian Hammers volgende zaterdag in de gemengde aflossing, een nieuwe olympische discipline, aantreden.