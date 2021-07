Vannacht en donderdagochtend 15% kans op een Belgische medaille: kan Toma Nikiforov stunten in het judo?

Olympische SpelenElke dag voorspellen onze journalisten in Tokio de kans op een Belgische medaille. Op dag zes achten we die vrij klein: 15 procent. De hoop van onze natie rustte op de schouders van het roeiduo Tim Brys en Niels Van Zandweghe, maar zei strandden op plaats vijf, aan judoka Toma Nikiforov om nu voor eremetaal te gaan. Dit zijn vannacht en donderdagochtend de kanshebbers.

Roeiers Tim Brys en Niels Van Zandweghe werkten de finale van de lichte dubbeltwee af. Het duo haalde al podiumplaatsen op het WK en EK, maar op de Spelen was het weer net niet. De concurrentie voor eremetaal was vannacht bikkelhard, met Ierland, Italië en Duitsland als toplanden. “We zullen de race van ons leven moeten roeien”, wistten Brys en Van Zandweghe. De Sharks eindigden uiteindelijk op een vijfde plaats. Meer op DEZE PAGINA.

Toma Nikiforov is de vierde en laatste Belgische judoka in actie in de Nippon Budokan. De regerende Europese kampioen in de klasse tot 100 kg heeft na de teleurstelling van Rio nog een rekening openstaan. De loting is hem echter niet gunstig gezind. In de tweede ronde ontmoet hij mogelijk wereldkampioen Jorge Fonseca.

Als eerste vannacht in actie: Thomas Pieters en Thomas Detry. Golfen dus. Ze werken vanaf half één hun eerste ronde af.

De Red Lions presteren voorlopig foutloos en mikken tegen Canada op een vierde zege op rij. Een wedstrijd ook om de werkpuntjes bij te schaven, onze Belgische hockeymannen zijn namelijk al zeker van de kwartfinales.

Elke Vanhoof trachtt zich in het BMX te plaatsen voor de halve finales. Vijf jaar geleden werd ze in Brazilië nog mooi zesde. Onze landgenote slaagde met een vierde plaats in de kwartfinales in haar opzet. Morgen is ze opnieuw aan de beurt.

In het Aquatics Centre doet Fanny Lecluyse een gooi naar de finale van de 200 meter schoolslag. Ze liet in de reeksen een snelle 2:23.42 noteren, slechts twaalf honderdsten boven haar Belgisch record. In de totaalstand kwam ze op de elfde stek terecht. De top zestien ging door naar de halve finales. In de avondsessie duikt Louis Croenen het olympisch bad in voor de reeksen van de 100 meter vlinderslag.

In het zeilen gaan Emma Plasschaert (Laser Radial) en Wannes Van Laer (Laser) na een dagje rusten opnieuw het water op. Plasschaert staat na zes regatta’s zesde, Van Laer is voorlopig 28ste. Allebei werken ze donderdag twee races af - namelijk de 7de en 8ste regatta.

Tot slot staat in het turnen de allroundfinale op het programma met Nina Derwael en Jutta Verkest. Derwael haalde op WK’s al een vierde en vijfde plaats allround en eindigde in de kwalificaties als zevende. Haar belangrijkste afspraak volgt evenwel zondag met de finale aan de brug.

Programma: plaatselijke uren met tussen haakjes Belgische tijd

• ROEIEN

- Sea Forest Waterway

09u50-10u02 (02u50-03u02)

Lichte dubbeltwee (m) - FINALE A: TIM BRYS-NIELS VAN ZANDWEGHE

• BMX RACING

- Ariake Urban Sports Park

10u21-12u00 (03u21-05u00)

Vrouwen - kwartfinale : ELKE VANHOOF

• GOLF

- Kasumigaseki Country Club

7u30-16u00 (0u30-09u00)

Eerste ronde (m): THOMAS DETRY, THOMAS PIETERS

• TURNEN

- Ariake Gymnastics Centre

19u50-21u43 (12u50-14u43)

Allround - FINALE (v) : NINA DERWAEL, JUTTA VERKEST

• HOCKEY

- Oi Hockey Stadium - South Pitch

10u00-11u30 (03u00-04u30)

Poule B (m) - BELGIE - Canada

• JUDO

- Nippon Budokan

11u00-13u54 (04u00-06u54)

100 kg (m) -voorrondes en kwartfinale: TOMA NIKIFOROV

17u34-18u08 (10u34-11u08)

100 kg (m) - herkansingen, halve finales: TOMA NIKIFOROV (ev.)

18u48-19u20 (11u49-12u20)

100 kg (m) - matchen voor brons en FINALE: TOMA NIKIFOROV (ev.)

• ZWEMMEN

- Tokyo Aquatics Centre

11u54-12u08 (04u54-05u08)

200 m schoolslag (v) - 1/2 f.: FANNY LECLUYSE

19u00-21u30 (12u00-14u30)

100 m vlinderslag (m) - Reeksen: LOUIS CROENEN

• ZEILEN

- Enoshima Yacht Harbour

12u00-18u00 (05u00-11u00)

Laser Radial - regatta’s 7 en 8: EMMA PLASSCHAERT

Laser - regatta’s 7 en 8: WANNES VAN LAER

