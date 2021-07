Vandaag 70% kans op een Belgische medaille: dit zijn onze kanshebbers

Olympische Spelen Jarno De Smedt sluit als eerste Belg op de Spelen in Tokio zijn kwalifica­tie­ron­de boogschie­ten af op 43ste plaats: “Er zat meer in”

23 juli Jarno De Smedt is op de Olympische Spelen in Tokio in het Yumenoshima Park Archery Field in de kwalificatieronde in het boogschieten op de 43ste plaats geëindigd. De 21-jarige De Smedt was de eerste Belg die in actie kwam tijdens de Spelen in Japan. “Er zat meer in, als ik eerlijk ben.”