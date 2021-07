Van Tadej Pogacar over Mathieu van der Poel tot Simone Biles: gevestigde sportsterren op zoek naar olympische glorie

Tadej Pogacar (Slovenië - 22 jaar - Wielrennen weg/tijdrit): “Na de Spelen graag wat vakantie”

Tadej Pogacar heeft zijn tweede Ronde van Frankrijk gewonnen, maar heeft daar niet lang van kunnen genieten. Hij moest meteen het vliegtuig op voor Tokio: het zware parcours van 234 kilometer met 5.000 hoogtemeters langs Mount Fuji is op zijn lijf geschreven. Maar de vraag is of er na de zware Tour en reis nog voldoende energie in de tank is om mee te dingen voor het goud? Het Sloveense team kan wel nog een andere troef uitspelen met Primoz Roglic. Hij gaf na zijn crash in de Tour voortijdig opgaf en komt wellicht frisser aan de start. Pogacar voelt wel de belasting van zijn drukke zomer: “Na de Spelen wil ik een vakantie.” Wellicht knoopt hij wel nog de Vuelta aan zijn lang seizoen aan.