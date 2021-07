Van stadion dat 1,2 miljard euro kostte tot de thuishaven van FC Tokio: de 18 (!) olympische arena’s voorgesteld

1) Olympic Stadium (Atletiek)

Capaciteit : 68.000.

Duur en duurzaam: het Olympic Stadium mocht met 1,2 miljard euro wat kosten, maar is wel ecologisch verantwoord gebouwd en draait op zonne- en windenergie. Het opgevangen regenwater dient om sportvelden te irrigeren.

2) Tokyo Metropolitan Gymnasium (Tafeltennis)

Capaciteit: 7.000

Dit stadion deed al dienst op de Spelen van Tokio 1964, toen voor gymnastiek én waterpolo. Onder de arena bevindt zich een zwembad. Sinds 2000 ook een concerthal. De eerste groep die er optrad was de Japanse band Porno Graffiti.

3) Yoyogi Stadium (Handbal)

Capaciteit: 10.200.

Deze arena is befaamd voor zijn iconische golvende dakconstructie, ontworpen door de modernistische Japanse architect Kenzo Tange voor de Spelen van Tokio 1964. In mei 1985 trad hier Queen op, in 2017 hield Britney Spears er een concert.

4) Nippon Budokan (Judo & Karate)

Capaciteit: 11.000

Nippon Budokan is de spirituele thuis voor Japanse krijgskunsten. Net als in Tokio 1964 vindt hier het judo plaats. Destijds gebouwd voor 15 miljoen euro, maar gerenoveerd voor Tokio 2020 en uitgerust met de nieuwste LED-lichttechnologie.

5) Tokyo International Forum (Gewichtheffen)

Capaciteit: 5.000

Hier stond vroeger het stadhuis van Tokio. In 1996 is dit opvallende bouwwerk met veel glas en staal in de vorm van een scheepsromp opgetrokken. Het bevat exporuimtes, winkels en restaurants, maar een hal is nu omgetoverd tot arena voor het gewichtheffen.

6) Kokugikan Arena (Boksen)

Capaciteit: 7.300

Sumoworstelaars komen hier aan hun trekken. De indoorhal heeft een ketelvormig design zodat de toeschouwers perfect zicht hebben op het spektakel. Ook het sumomuseum lokt veel belangstellenden. Deed in voorjaar dienst als vaccinatiecentrum tegen Covid-19.

7) Equestrian park (Jumping en dressuur)

Capaciteit: 9.300

Gebouwd voor Tokio 1940, Spelen die er door de oorlog niet kwamen. Wel benut voor de paardensport in 1964. Kreeg een facelift, een besparing op de originele plannen om in de baai een nieuwe site te bouwen. Telt 330 stallen.

8) Tokyo Stadium (Voetbal & Rugby)

Capaciteit: 48.000

Opende 20 jaar terug z’n deuren en is de thuishaven van voetbalclub FC Tokio. Ving in 2011 overlevenden op van de aardbeving en tsunami die de kernramp van Fukushima veroorzaakte.

9) Ariake Arena (Volleybal)

Capaciteit: 15.000

Fonkelnieuwe arena, met een prijskaartje van 262 miljoen euro. Moet na de Spelen dé place to be worden in Tokio voor sportieve en culturele evenementen.

10) Ariake gymnastics Center (Gymnastiek)

Capaciteit: 12.000

Hout, hout en nog eens hout, voor 3.600 kubieke meter in totaal. Zitjes en buitenmuren in cederhout, balken van larikshout vormen het dak, dat 30m breed is en geen steunpilaren hoeft. Eerbetoon aan Japans vakmanschap.

11) Ariake Tennis Park (Tennis)

Capaciteit: 19.900

Voorheen het Ariake Coliseum, kreeg voor 50 miljoen euro een upgrade voor de Spelen. Sinds 1987 wordt de Japan Open er gespeeld, David Goffin won het ATP-toernooi in 2017.

12) Oi Hockey Stadium (Hockey)

Capaciteit: 15.000

Nieuwbouw in het Oi Pier Ocean Park, goed voor een investering van 36 miljoen euro. Na de Spelen ingetekend als polyvalent stadion. Werd bij inhuldiging in de zomer van 2019 enthousiast onthaald.

13. Tokyo Aquatics Centre (Zwemmen & Duiken)

Capaciteit: 15.000

Kostprijs: 443 miljoen euro. Nieuw opgezet in het Tatsumi-no-Mori Seaside Park. Het 7.000 ton zware dak werd eerst gebouwd op de grond en vervolgens geleidelijk verhoogd tot een hoogte van 37 meter.

14. Tatsumi Water Polo Centre (Waterpolo)

Capaciteit: 4.700

Gebouwd in 1990 als hét centrum voor zwem- en andere watersporten in Tokio. Volgens Kyodo News werd in 2017, net voor de renovatie voor de Spelen, asbest aangetroffen in één van de steunbalken van het dak.

15. Saitama Super Arena (Basketbal)

Capaciteit: 21.000

Kostprijs: 142 miljoen euro. Multifunctioneel stadion met verplaatsbare tribune. Deed nog dienst als John Lennon-museum. Onder meer Queen, U2, Mariah Carey en Green Day traden er ooit op. Thuishaven van basketclub Saitama Broncos.

16. Izu Velodrome (Baanwielrennen)

Capaciteit: 4.600

Overdekte houten piste, de eerste ooit in Japan van 250 meter. Neergepoot in 2011 in de schaduw van Mount Fuji. Renovatie voor de Spelen bespaarde liefst 85 miljoen euro aan extra constructiekosten.

17. Fukushima Azuma Baseball Stadium (Softball & Baseball)

Capaciteit: 14.300

Opende al in 1987. Decor van de openingsmatch van het baseball, Japans meest populaire sport. Het stadion, meer landinwaarts gesitueerd, weerstand op 11 maart 2011 aan de zware aardbeving, tsunami en nucleaire ramp in Fukushima.

18. Yokohama Baseball Stadium (Softball & Baseball)

Capaciteit: 35.000

Staat er al sinds 1978. Thuishaven van de Yokohama DeNA BayStars. Stadion met een prestigieus verleden, want niemand minder dan Santana, Michael Jackson, Madonna en Tina Turner gaven er ooit het beste van zichzelf.

Nog enkele cijfers:

• 33 olympische sites

• 11.238 atleten (51 procent mannen, 49 procent vrouwen)

• 205 landen

• Andere plaatsen van olympische sporten:

Musashino Forest Sport Plaza (Badminton)

Musashinonomori Park (Start wegrit)

Ariake Urban Sports Park (Skateboarden & BMX)

Odaiba Marine Park (Triatlon & Marathonzwemmen)

Shiokaze Park (Beachvolley)

Aomi Urban Sports Park (3x3 Basketbal & Muurklimmen)

Sea Forest Cross-Country Course (Eventing)

Sea Forest Waterway (Roeien & Kanosprint)

Kasai Canoe Slalom Centre (Kanoslalom)

Yumenoshi Park Archery Field (Boogschieten)

Sapporo Odori Park (Marathon)

Makuhari Messe Hall A & B (Taekwondo & Schermen)

Tsurigasaki Surfing Beach (Surfen)

Asaka Shooting Range (Schieten)

Kasumigaseki Country Club (Golfen)

Enoshima Yacht Harbour (Zeilen)

Izu MTB Course (Mountainbike)

Fuji International Speedway (Finish wegrit en tijdrit)

Sapporo Dome (Voetbal)

Miyagi Stadium (Voetbal)

Ibaraki Kashima Stadium (Voetbal)

International Stadium Yokohama (Voetbal)

Olympic village (Olympisch dorp)

