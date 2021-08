Van ondervoede wees in Cambodja naar Olympische Spelen met dank aan homo-adoptievader: het prachtige verhaal van Jordan Windle

Niemand verwachtte in die tijd dat een homoseksuele, alleenstaande man vader zou kunnen worden. Maar de droom van de Amerikaan Jerry Windle kwam onverwachts toch uit toen hij Jordan adopteerde. En Jordan knokte zich op zijn beurt recht van het weeshuis in Cambodja naar de olympische duikplank. Een verhaal over vaderliefde en nooit opgeven.

Ben je homo, dan kan je geen vader worden. Dat kreeg Jerry Windle jaren geleden voortdurend te horen. Zelfs de mensen die hem graag zagen, dachten dat het niet mogelijk zou zijn.

Op een dag bladerde hij door een tijdschrift en las een verhaal over een man die een kind had geadopteerd. Van een moeder was geen sprake. “Het ging verder over de hechte relatie tussen de vader en zijn zoon, en er klikte iets in mijn hoofd... Het artikel vermeldde bovendien het nummer van een adoptiedienst en dus belde ik het nummer”, vertelt Jerry. Hij vroeg of een alleenstaande ook een kind kon adopteren? “En ze zeiden: ‘Ja’.”

Weeshuis

Maanden later hield de man een heel ziek jongetje in zijn armen in een Cambodjaans weeshuis. Ondervoed en vechtend tegen infecties, streed kleine Jordan om in leven te blijven.

Quote Hij was 2 jaar oud, maar hij was erg ondervoed. Ik wist niet of hij het zou halen Jerry Windle

“Hij was 2 jaar oud, maar hij was erg ondervoed. Ik wist niet of hij het zou halen,” zegt Jerry. “Ik beloofde hem dat ik er alles zou aan doen opdat hij nooit meer zou lijden. Ik zou elke opoffering maken die ik als ouder kon maken om hem elke kans te kunnen geven.” Dat is wat Jerry deed. En Jordan van zijn kant greep elke kans.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Al op zevenjarige leeftijd begon de jongen met schoonspringen nadat de zoon van de voormalige olympische coach had verteld dat Jordan hem deed denken aan de legendarische Greg Louganis, de succesvolste schoonspringer aller tijden. En de rest is geschiedenis. Twee jaar later al won Jordan zijn eerste nationale kampioenschap.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Nu vertegenwoordigt de 22-jarige jongeman de Verenigde Staten in het schoonspringen op de Olympische Spelen nadat hij tweede was geworden op de Amerikaanse trials. Schoonspringers proberen in hun duik zoveel mogelijk salto’s en schroeven uit te voeren.

Jordan heeft de finale gehaald in het schoonspringen van de 10-metertoren. Daarin bereikte hij vandaag de negende plaats. Papa Jerry is ongelofelijk trots op zijn zoon.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.