Van der Poel verkeek zich op weggehaalde plank: “Ik was niet op de hoogte”

Olympische SpelenDe olympische droom van Mathieu van der Poel is deze ochtend brutaal uit elkaar gespat. De Nederlander kwam al tijdens de openingsronde zwaar ten val en zou de strijd later staken. De oorzaak van de stuurfout? Een plank, die er wél tijdens de verkenning, maar niét tijdens de wedstrijd lag.

Een halve ronde. Zo lang duurde het alvorens de olympische droom van Mathieu van der Poel aan diggelen lag. De Nederlandse alleskunner was voor goud naar Tokio gereisd, maar een val tijdens een drop van een rotsenpartij besliste er anders over. Van der Poel kwam hard op de rug terecht en werd abrupt uit de strijd om de medailles geslagen. ‘MVDP’ reed nog wel even verder, maar stapte uiteindelijk toch uit de wedstrijd. Een ontgoocheling van hier tot in... Tokio.

Hoe kan het dat een stuurman als Van der Poel na amper enkele minuten koers zo de mist ingaat? Wel, daar zou een plank iets mee te maken hebben. Tijdens de verkenning werden de mountainbikers bij de bewuste drop geholpen door een plank, waardoor ze eenvoudig van de rotsen konden rollen. Maar tijdens de wedstrijd lag die er niet meer. “Mathieu en ik hadden het voor de race nog over die drop”, aldus ploegmaat Milan Vader. “Ik zei tegen hem dat de plank zou weggenomen worden. Volgens mij wilde Mathieu er af rollen in plaats van springen, maar hij had het moeten weten. Dat is besproken.”

Opvallend, want een ander geluid viel bij Van der Poel zelf te horen. “Ik was niet op de hoogte”, vertelde hij na de wedstrijd via Twitter. “Die plank lag er tijdens de verkenning wel. Ik had enkel meegekregen dat de plank op het testevent was weggehaald.”

Sven Nys: “Zonder dropper rijden geen goed idee”

Sven Nys - zelf negende in het mountainbiken op de Spelen van Peking in 2008 - zag in eerste instantie nog een andere mogelijke oorzaak voor de val van Van der Poel. “Zonder dropper rijden op dit parcours in Tokio is echt geen goed idee”, stuurde Nys via Twitter de wereld in. Een dropper is eenvoudig uitgelegd een inschuifbare zadelbuis, waardoor het makkelijker is een afdaling te nemen. Op de vraag van AD-journalist Thijs Zonneveld of dat de échte oorzaak kan zijn, antwoordde Nys: “Het is een typische afdaling om een dropper te gebruiken. Het zadel zit anders altijd in de weg.”

