Van Aert en Evenepoel kunnen in Tokio rekenen op trouwe Japanse fans: “Hij is heel sterk, knap en groot!”

Olympische Spelen Van misreke­ning absoluut geen sprake nu: fenomenale Van Vleuten olympisch kampioene tijdrijden

9:16 Het marcheerde tot nu toe niet voor de Nederlanders op deze Spelen, maar vannacht is de kentering ingezet. Er was eerst al goud in het roeien en nu heeft Annemiek van Vleuten haar land een tweede gouden plak bezorgd in het tijdrijden.