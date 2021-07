Van Aert en Evenepoel konden in Tokio rekenen op trouwe Japanse fans: “Hij is heel sterk, knap en groot!”

Olympische Spelen OVERZICHT. Knotsgekke zwemcoach steelt andermaal de show en is Nederland­se vloek eindelijk doorbroken? Dit heeft u vannacht gemist

9:52 Dag 5 op de Olympische Spelen alweer. Er kwamen afgelopen nacht al verschillende landgenoten in actie in Tokio - met wisselend succes. Een overzicht van de prestaties die u de voorbije uren mogelijk gemist hebt. Maar de absolute climax, die moet met Evenepoel en Van Aert in de olympische tijdrit sowieso nog komen, toch?