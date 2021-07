Vader Evenepoel reageert op kritiek met twee foto’s van Remco: “Velen vergeten waar hij in maart stond”

Olympische SpelenHij had de kritiek verwacht, Patrick Evenepoel. “Nu zal de vraag rijzen of Evenepoel zijn plaats op deze Olympische Spelen wel verdiend heeft”, reageerde hij bij VTM Nieuws na de tijdrit. Onder andere op Twitter viel al snel menig kritische noot, waarop de vader van Remco reageerde met twee foto’s die duidelijk maken welke weg Evenepoel al afgelegd heeft na zijn val in de Ronde van Lombardije.

Een foto van een revaliderende Evenepoel zes maanden geleden in het zwembad, zijn krukken er vlak naast. En daaronder een beeld van Remco tijdens de olympische tijdrit vanochtend in Tokio. “Trust the process”, staat erbij. Evenepoel is niet voor niets supporter van Anderlecht. “Veel mensen vergeten dat Remco pas in maart beginnen trainen is”, sprak Patrick na de negende plaats van Remco, op meer dan twee minuten van winnaar Roglic. “Meer kunnen we nog niet verwachten. Ach, er zal nu wel kritiek komen of hij zijn plaats wel waard was. Laat die maar komen.”

“Voor Remco komt het er nu vooral op aan zo snel mogelijk opnieuw in competitie te komen. De knop omdraaien, verder werken en kijken naar 2022. De weg is al hard en moeilijk geweest in zijn revalidatie, maar misschien dat de zwaarste periode er nu nog wel aankomt. Het besef dat hij nog lang geen top is. Dat vergt tijd. Misschien wel meer tijd dan we vooropgesteld hadden.”

Toch wil Patrick Evenepoel zeker niet alles verbloemen. “Als papa ben ik heel trots op mijn zoon, maar sportief bekeken had ook ik iets meer verwacht van hem. Het is duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is. Een uitslag in een tijdrit liegt nooit. En al zeker niet bij zo’n duidelijke verschillen. Maar Remco weet ook wel wat er nog beter kan en moet. Laat hem daar aan werken.”

Patrick Evenepoel: “Nog werk, maar ik ben trots”

