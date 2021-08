Uitzinnige Red Lions gaan uit hun dak op open bus: “Dit is waanzin, we gaan opnieuw niet veel slapen”

Olympische Spelen Klaas Dewyngaert zag twee contraste­ren­de ‘gouden’ persconfe­ren­ties: Red Lions “die nog wat promille in het bloed hadden” en een “emotioneel gebroken” Thiam

6 augustus Vader en zoon Jan en Klaas Dewyngaert zijn voor VTM Nieuws en HLN ter plaatse in Tokio. Van daaruit zullen ze ruim twee weken lang verslag uitbrengen over de Olympische Spelen. Afwisselend houden ze ook een dagboek bij over hun Japanse avonturen. Vandaag is het de beurt aan Klaas.