Uitnodiging lag klaar, maar ze is pineut van onbuigzame regeltjes: waarom beloftevolle zwemster niet naar Spelen mag van BOIC

Ronald Claes, head coach bij de Franstalige zwemfederatie (FFBN), wilde er gisteren geen woorden meer vuil aan maken. Te verontwaardigd. Ook zijn atlete Valentine Dumont zweeg en trainde. De strijd om Tokio was toch al verloren. Het olympische ticket dat voor haar klaar lag, is al herverdeeld. Dat ging zo.

Valentine Dumont is een jonge (21 jaar) en beloftevolle zwemster voor Parijs 2024. Ze is nationaal recordhoudster op 100m, 200m en 400m vrije slag en op de 200m vlinderslag. Op het EK in mei finishte de studente geneeskunde als zevende in de finale van de 200m vrij en stelde ze ook haar persoonlijk record scherper.