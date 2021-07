Uitblinker Meesseman zag vooral een “mooie ploeg”: “Ons sterke einde toont dat we elkaar vertrouwen blijven geven” - Mestdagh: “Dit had ik echt niet verwacht”

“We weten dat elk punt belangrijk is in deze competitie”, zegt Meesseman. “Dus we hebben gewoon alles gegeven tot aan de laatste seconde. Om met zo’n energie de match te enidigen, dat geeft ons alleen maar goede moed naar de toekomst toe.” De Cats misten eigenlijk een beetje hun start, maar ze bleven er wel altijd in geloven. “Het mooie aan deze wedstrijd is dat in het begin niets binnenviel, zelfs shots die normaal wel vallen. Vooral door het gebrek aan training in deze zaal. Het vierde kwart was hét teken van het vertrouwen dat we elkaar geven: ‘Blijf maar shotten, het gaat wel vallen. Doorgaan, erin blijven geloven’. Dat is het mooie, dat toont dat we een mooie ploeg zijn.”

Emma Meesseman was de uitblinker bij de Cats, maar zo ziet ze het zelf niet: “Ik doe gewoon mijn best, samen met mijn ploeggenoten. Als ik opensta en ik krijg de bal, neem ik het shot. Maar als zij openstaan, geef ik de pas. En dan gaat het zo. Maar ik ben niets zonder hen, ik ben maar een deel van de Belgian Cats.”

Quote ‘Alles stap per stap’, dat is ons motto. Deze overwin­ning is die eerste stap. Emma Meesseman

Niemand had een overwinning tegen Australië ingecalculeerd. Een opsteker. “We zitten zeker op schema nu, ja. Maar ik denk dat we nu niet mogen beginnen zweven. We hebben een heel sterke ploeg verslagen, maar dat wil niet zeggen dat we zomaar nu olympisch kampioen worden. Dit was de eerste stap, dat is ons motto ‘alles stap per stap.’ Die eerste ligt nu achter ons, we gaan nu naar de volgende wedstrijd tegen Puerto Rico. Dat wordt ook niet gemakkelijk, maar ik heb er wel alle vertrouwen in dat we er klaar voor gaan zijn.”

Puerto Rico wordt gezien als het mindere broertje van de groep, al wil Meesseman dat niet gezegd hebben: “Ze zijn hier op de Olympische Spelen, dat wil op zich al veel zeggen. Tijdens de laatste wedstrijd die we tegen hen speelden, waren ze niet met een volledige ploeg en ze hadden een totale offday. Dus ik ga daar niet te veel op verdergaan. Ik wil benadrukken dat het een ploeg is die hier verdient te zijn. Ze gaan de underdog zijn en wij hebben getoond dat dat een leuke plaats is om je in te bevinden.”

Wat was volgens Meesseman dan de sleutel tot deze overwinning? “Het begin was moeilijk, maar we zijn nooit ver achter geweest, 4 à 5 punten, we hebben nooit opgegeven. De sleutel was het vertrouwen dat we aan elkaar gaven: ‘Keep going, we gaan dat shot wel maken’.”

Kim Mestdagh: “Dit scenario had ik echt niet verwacht”

Kim Mestdagh kon nadien nog steeds niet geloven wat ze hadden gepresteerd: “Dit had ik echt niet verwacht. Het is echt prachtig om het toernooi zo te starten. Ik heb er geen woorden voor.”

Het vierde kwart van de Cats was ronduit indrukwekkend aanvallend, maar Mestdagh wijt hun overwinning net vooral aan defense. “Ik denk dat we ze gelimiteerd hebben tot telkens één shot. Het was nog een paar keer dat ze een gemakkelijke driepunter hebben kunnen binnensmijten, maar daarna hebben we weinig foutjes gemaakt. En we weten dat als we echt solide kunnen zijn in defense, dan geeft ons dat energie in aanval. En dan hebben we een paar kleine rappe puntjes kunnen scoren, onder andere met die steal van Emma, en zo telt het rap op. Zo is het plots +15. Dit scenario had ik niet echt verwacht.”

Quote De Olympische Spelen starten met een overwin­ning tegen de beste van onze groep, dat is eentje dat lang zal bijblijven. Kim Mestdagh

Ondanks dat het hun eerste optreden was op deze Olympische Spelen, hadden ze toch niet al te veel stress. “We waren duidelijk de underdog waren en we weten dat Australië voor een medaille gaat. Als dat je eerste match is van het toernooi moet je rustig blijven en gewoon alles geven. Je hebt niets te verliezen. Het verschil zo klein mogelijk proberen houden. Maar wel wetende dat winnen altijd mogelijk is. En als we verliezen ook maar met zo weinig mogelijk puntjes. Maar die +15 hadden we echt niet zien aankomen.”

Of het de mooiste overwinning van de Cats was? “Het was niet zo superspannend, natuurlijk. Maar ik denk wel dat het de speciaalste overwinning is van mijn carrière. De Olympische Spelen starten met een overwinning tegen de beste van onze groep, dat is eentje dat lang zal bijblijven.”

“Puerto Rico is niet te onderschatten”, waarschuwt Mestdagh echter, net zoals Meesseman, meteen. “Vooraf hadden we al gezegd dat Puerto Rico de match is die we moesten winnen. En het gevaarlijkste is nu dat we ons ontspannen en dat we denken makkelijk te gaan winnen, want Puerto Rico heeft ook stappen gezet. We zijn in de World Cup in 2018 wel makkelijk gewonnen, maar ze hebben deze zomer al Canada verslaan op de America Cup, dus dat wil zeggen dat ze ook vooruitgang hebben gemaakt. Dus het ergste dat we nu kunnen doen, is hen onderschatten.”

Is de eerste plaats na het verslaan van favoriet Australië nu het objectief voor de Cats? “We beginnen met de volgende match, nadien kunnen we nog zien”, blijft Mestdagh nuchter. “Als we de volgende match winnen misschien, nadien tegen China. Als we 3 op 3 hebben ... Maar we bekijken het match per match.”

