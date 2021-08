Twee keer Belgisch goud op één dag? Hoogst uitzonderlijk, maar geen unicum

UPDATE Wit-Russische sprintster Tsimanoes­ka­ja veilig en wel in Warschau, nog andere atleten willen niet naar vaderland terug

4 augustus Sprintster Kristina Tsimanoeskaja (24) is veilig en wel in Warschau geland. Uit veiligheidsoverwegingen vloog ze eerst naar Wenen, zodat haar vliegtuig het Wit-Russische luchtruim kon vermijden. De atlete had na haar noodkreet op de Olympische Spelen in de Poolse ambassade van Tokio verbleven. Intussen willen nog andere Wit-Russische atleten niet naar hun vaderland terugkeren.