Twee en drie voor België na eerste dag op zevenkamp: verrassend sterke Noor Vidts doet voorlopig béter dan Nafi Thiam, Nederlandse Vetter aan de leiding

Olympische Spelen Bronzen Simone Biles vertelt bij onze man in Tokio over mentale issues en Nina Derwael: “Ze is geweldig, ik kijk ernaar uit om weer tegen haar te turnen”

3 augustus Na haar bronzen medaille en bijhorend kippenvelmomentje sprak onze man op de Olympische Spelen met Simone Biles (24). De Amerikaanse had het over de mentale moeilijkheden die ze deze week kende - “die discussie is zoveel belangrijker dan een medaille”, maar ook over onze gouden Nina Derwael. “Hoe zij op de brug naar die baren swingt... het is haar tweede natuur.”