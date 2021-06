Twaalf Belgische atleten weigerden tweede coronaprik voor Olympische Spelen: “Bewuste keuze”

120 à 130 Belgische atleten zakken komende maand naar Japan af voor de Olympische Spelen in Tokio. BOIC-directeur Olav Spahl is positief gestemd, ondanks de sterke tegenkanting van de Japanse bevolking de voorbije maanden. “Uiteraard moeten we begrip opbrengen voor de noden en bezorgdheden van het volk. Ze zijn bang dat buitenlanders het virus zullen binnenbrengen, maar we hebben contact met mensen daar en zij geven ons de indruk dat de situatie daar ook de positieve kant uitgaat. Een beetje zoals hier”, aldus Spahl.

“Met onze delegatie zijn we goed voorbereid en klaar om te vertrekken. We hebben onze atleten zekerheid kunnen geven met onze vaccinatiecampagne: 90 procent van de atleten is gevaccineerd. Het klopt dat een aantal atleten geen tweede prik hebben genomen, omdat zij de subjectieve indruk hebben dat er negatieve invloed kan zijn op hun prestatie. We houden daarin rekening met het gevoel van de atleten. Het zijn er overigens niet zoveel. Tien of twaalf”, vertelde Spahl zonder te zeggen over wie het ging.