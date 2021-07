Turnvedette Simone Biles trekt zich terug uit teamfinale: “Ik worstel intern met wat zaken”

Olympische SpelenDe Amerikaanse turnvedette Simone Biles (24) heeft zich teruggetrokken uit de teamfinale op de Olympische Spelen in Tokio. “Ik heb wat interne problemen, maar ik wil er niet te veel over kwijt”, vertelde ze voor de microfoon van VTM Nieuws. Een paar dagen geleden nog had Biles het over de mentale druk die op haar schouders weegt. Het is afwachten of ze nog zal aantreden op de individuele toestelfinales en de finale allround.

Biles maakte tijdens de teamfinale een ongebruikelijk foutje bij de sprong. Daarin behaalde ze ‘slechts’ 13.766 punten, haar laagste score op dit toestel ooit in haar olympische carrière. Het was meteen haar laatste toestel van de dag. Ze kroop in trainingspak - einde finale voor haar. USA Gymnastics stelde op Twitter dat Biles zich terugtrok “vanwege een medisch probleem”. “Op dagelijkse basis zal bekeken worden of ze medisch kan vrijgegeven worden voor de komende competities.”

Rustdag

Meteen werd door verscheidene bronnen opgeworpen dat Biles kampte met mentale strubbelingen. Voor de microfoon van VTM Nieuws vertelde de Amerikaanse dat het in het hoofd inderdaad niet 100 procent goed zit. “Ik worstel intern met wat dingen. Ik wil er niet te veel over zeggen. We vinden wel een oplossing. We hebben nog enkele dagen, het zal niet de laatste zijn. Er is een rustdag morgen en van dan bekijken we het verder.”

Biles plaatste zich voor álle individuele toestelfinales en de individuele competitie allround.

Volledig scherm Simone Biles voor onze microfoon. © VTM Nieuws

De mentale tol van haar status komt niet uit de lucht vallen. Enkele dagen geleden nog had ze het over de immense druk die ze voelt. “Ik heb echt het gevoel dat ik het gewicht van de hele wereld op mijn schouders draag. Het lijkt alsof die druk geen invloed op me heeft, maar weet dat het soms verdomd moeilijk is. De Olympische Spelen zijn geen grap.”

Op de vorige Olympische Spelen in Rio de Janeiro was Biles goed voor vier keer goud (allround, sprong, vloer, team) en een keer brons (balk). Biles telt ook negentien wereldtitels op haar indrukwekkende erelijst.

Geen titel voor USA

Haar forfait op de teamfinale was een stevige streep door de rekening van het Amerikaans team, de titelverdediger. Biles werd vervangen door Jordan Chiles. Team USA miste Biles duidelijk en eindigde ‘maar’ tweede, als favoriet. Rusland pakte goud, België werd achtste.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP